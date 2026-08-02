Краткий пересказ от РИА ИИ Коалиция желающих испытывает проблемы из-за отсутствия четкого лидерства после ухода Кира Стармера и невозможности Макрона участвовать в следующих президентских выборах во Франции.

Марин Ле Пен, потенциальный будущий лидер Франции, обещала вывести страну из командования НАТО и снять санкции с России, что вызывает вопросы о будущем коалиции.

Потенциальным лидером коалиции может стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако внутриполитическая ситуация в Германии нестабильна, и страна отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину.

ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" медленно умирает на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Так называемая "коалиция желающих" медленно умирает на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph

В материале, вышедшем под заголовком "медленная смерть коалиции желающих", автор утверждает, что сменивший Кира Стармера британский премьер-министр Энди Бернем сосредоточен на внутренней политике, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок. Таким образом, коалиция остается без четкого лидерства.

"После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля", - пишет издание.

Отмечается, что после выборов во Франции в следующем году Макрона может сменить лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России.

Источник в британском правительстве заявил Telegraph, что Лондон уже пытается понять, как победа Ле Пен может сказаться на британо-французских отношениях и на "коалиции желающих".

Потенциально лидером коалиции может стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако внутриполитическая ситуация в Германии все более нестабильна, отмечает автор. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину. Также участвовать в контингенте отказалась Польша.

Коалицию можно сохранить только в том случае, если Бернем решит взять на себя роль лидера, заключает автор.