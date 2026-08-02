Краткий пересказ от РИА ИИ
- Коалиция желающих испытывает проблемы из-за отсутствия четкого лидерства после ухода Кира Стармера и невозможности Макрона участвовать в следующих президентских выборах во Франции.
- Марин Ле Пен, потенциальный будущий лидер Франции, обещала вывести страну из командования НАТО и снять санкции с России, что вызывает вопросы о будущем коалиции.
- Потенциальным лидером коалиции может стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако внутриполитическая ситуация в Германии нестабильна, и страна отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину.
ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" медленно умирает на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.
В материале, вышедшем под заголовком "медленная смерть коалиции желающих", автор утверждает, что сменивший Кира Стармера британский премьер-министр Энди Бернем сосредоточен на внутренней политике, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок. Таким образом, коалиция остается без четкого лидерства.
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"После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля", - пишет издание.
Отмечается, что после выборов во Франции в следующем году Макрона может сменить лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России.
Источник в британском правительстве заявил Telegraph, что Лондон уже пытается понять, как победа Ле Пен может сказаться на британо-французских отношениях и на "коалиции желающих".
Потенциально лидером коалиции может стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако внутриполитическая ситуация в Германии все более нестабильна, отмечает автор. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину. Также участвовать в контингенте отказалась Польша.
Коалицию можно сохранить только в том случае, если Бернем решит взять на себя роль лидера, заключает автор.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.