Рейтинг@Mail.ru
Telegraph констатировала медленную смерть коалиции желающих - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 02.08.2026
Telegraph констатировала медленную смерть коалиции желающих

Telegraph: коалиция желающих умирает из-за отсутствия четкого лидерства

© REUTERS / Teresa SuarezГрупповое фото перед встречей Коалиции желающих
Групповое фото перед встречей Коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Групповое фото перед встречей Коалиции желающих. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коалиция желающих испытывает проблемы из-за отсутствия четкого лидерства после ухода Кира Стармера и невозможности Макрона участвовать в следующих президентских выборах во Франции.
  • Марин Ле Пен, потенциальный будущий лидер Франции, обещала вывести страну из командования НАТО и снять санкции с России, что вызывает вопросы о будущем коалиции.
  • Потенциальным лидером коалиции может стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако внутриполитическая ситуация в Германии нестабильна, и страна отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину.
ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" медленно умирает на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.
В материале, вышедшем под заголовком "медленная смерть коалиции желающих", автор утверждает, что сменивший Кира Стармера британский премьер-министр Энди Бернем сосредоточен на внутренней политике, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок. Таким образом, коалиция остается без четкого лидерства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В МИД высказались о войсках коалиции желающих на Украине
15 июля, 16:11
"После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля", - пишет издание.
Отмечается, что после выборов во Франции в следующем году Макрона может сменить лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России.
Источник в британском правительстве заявил Telegraph, что Лондон уже пытается понять, как победа Ле Пен может сказаться на британо-французских отношениях и на "коалиции желающих".
Потенциально лидером коалиции может стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако внутриполитическая ситуация в Германии все более нестабильна, отмечает автор. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину. Также участвовать в контингенте отказалась Польша.
Коалицию можно сохранить только в том случае, если Бернем решит взять на себя роль лидера, заключает автор.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
"Он плачет". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 20:57
 
В миреФранцияГерманияНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала