Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская команда Team Vitality заняла третье место в дисциплине Battle Royale на «Играх будущего» по фиджитал-спорту в Астане.
- Победителем соревнований стала китайская команда 17 Gaming, набравшая 131 очко, второе место заняла вьетнамская команда GAM x TE.
- Призовой фонд соревнований по Battle Royale составил 1 млн долларов, из которых 100 тысяч заработали спортсмены из Team Vitality.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская команда Team Vitality заняла третье место в дисциплине Battle Royale на "Играх будущего" по фиджитал-спорту, которые проходят в Астане.
Спортсмены на протяжении трех дней соревновались в компьютерной игре PUBG. Победителем соревнований стала китайская команда 17 Gaming (131 очко), второе место заняла вьетнамская GAM x TE (120), третье - Team Vitality (106).
Team Vitality представляют россияне Артем hallomybad Баскаков, Владислав Lev4nte Тасенко, Андрей Qw1zzy Побединский и белорус Александр Gedrox Пучко. Четвертое место занял еще один российский коллектив - Twisted Minds (105), за который выступают россияне Александр BatulinS Батулин, Кирилл Lu Лукьянов, Артем xmpl Адаркин и украинец Дмитрий Perfect1ks Дубенюк.
"Игры будущего" в Астане проходят с 29 июля по 9 августа в восьми дисциплинах. Призовой фонд соревнований по Battle Royale составил 1 млн долларов, из которых 300 тысяч заработали 17 Gaming, 200 тысяч - GAM x TE, 100 тысяч - Team Vitality и 75 тысяч - Twisted Minds.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд "Игр будущего" составлял 10 миллионов долларов. Вторые "Игры будущего" состоялись 18-23 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).