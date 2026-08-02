Team Vitality стала третьей в Battle Royale на "Играх будущего"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская команда Team Vitality заняла третье место в дисциплине Battle Royale на "Играх будущего" по фиджитал-спорту, которые проходят в Астане.

Спортсмены на протяжении трех дней соревновались в компьютерной игре PUBG. Победителем соревнований стала китайская команда 17 Gaming (131 очко), второе место заняла вьетнамская GAM x TE (120), третье - Team Vitality (106).

Team Vitality представляют россияне Артем hallomybad Баскаков, Владислав Lev4nte Тасенко, Андрей Qw1zzy Побединский и белорус Александр Gedrox Пучко. Четвертое место занял еще один российский коллектив - Twisted Minds (105), за который выступают россияне Александр BatulinS Батулин, Кирилл Lu Лукьянов, Артем xmpl Адаркин и украинец Дмитрий Perfect1ks Дубенюк.