В Карачаево-Черкесии взрыв газа произошел во время свадьбы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Карачаево-Черкесии в частном доме произошел взрыв газа во время свадьбы.
- Пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения.
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Взрыв газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали десять человек, произошел во время свадьбы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"По имеющейся информации, взрыв произошел во время свадьбы, которую отмечали в доме", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения.