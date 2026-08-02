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В Карачаево-Черкесии взрыв газа произошел во время свадьбы - РИА Новости, 02.08.2026
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18:08 02.08.2026
В Карачаево-Черкесии взрыв газа произошел во время свадьбы

РИА Новости: взрыв газа в Карачаево-Черкесии произошел во время свадьбы

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карачаево-Черкесии в частном доме произошел взрыв газа во время свадьбы.
  • Пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения.
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Взрыв газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали десять человек, произошел во время свадьбы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"По имеющейся информации, взрыв произошел во время свадьбы, которую отмечали в доме", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения.
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