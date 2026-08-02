В Московском зоопарке появился птенец редких папуанских калао

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Московском зоопарке у пары папуанских калао по имени Нун и Ра появился третий птенец.
- Он уже покинул дупло и живет вместе с родителями в павильоне "Дом птиц".
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке у папуанских калао Нун и Ра появился третий птенец, написали на сайте мэра и правительства столицы.
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"Посетители Московского зоопарка, подведомственного столичному департаменту культуры, могут увидеть молодого папуанского калао. Это уже третий птенец, появившийся у пары редких птиц. Несколько месяцев после вылупления он находился в гнезде, а теперь живет вместе с родителями в павильоне "Дом птиц" на старой территории", — говорится в сообщении.
Папуасские калао — представители семейства птиц-носорогов, которые обитают в тропических лесах южной части Молуккских островов, ведут дневной образ жизни и отличаются громкими голосами. Они не строят гнезд, а используют готовые укрытия — дупла деревьев.
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"Пол птенца уже определен — это самец. Когда он впервые покинул дупло, по размеру почти не отставал от родителей — Нун и Ра. Единственное, что выдает его юный возраст, — отсутствие на клюве рога, который сформируется позже, как у всех взрослых особей", — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В рацион птиц входят папайя, груши, киви, бананы, виноград и другие ягоды, овощи, белковые продукты, специальный комбикорм, а также манго и хурма.
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