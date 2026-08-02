В Московском зоопарке появился птенец редких папуанских калао

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"Пол птенца уже определен — это самец. Когда он впервые покинул дупло, по размеру почти не отставал от родителей — Нун и Ра. Единственное, что выдает его юный возраст, — отсутствие на клюве рога, который сформируется позже, как у всех взрослых особей", — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.