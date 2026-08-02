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Израиль выразил США обеспокоенность планом разоружения ХАМАС - РИА Новости, 02.08.2026
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23:30 02.08.2026
Израиль выразил США обеспокоенность планом разоружения ХАМАС

Израиль выразил США озабоченность в связи с планом разоружения ХАМАС

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль выразил США свою озабоченность в связи с планом разоружения ХАМАС.
  • Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из сектора Газа постепенно, по мере разоружения ХАМАС и других вооруженных группировок.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Израиль выразил США свою озабоченность в связи с планом разоружения ХАМАС, заявил представитель канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дорон Шпильман.
"Для Израиля самое важное - чтобы ничего не произошло до тех пор, пока ХАМАС полностью и действительно разоружится", - заявил Шпильман в воскресенье агентству Рейтер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.
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