Израиль выразил США обеспокоенность планом разоружения ХАМАС

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Израиль выразил США свою озабоченность в связи с планом разоружения ХАМАС, заявил представитель канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дорон Шпильман.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.