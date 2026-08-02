Израиль выразил США обеспокоенность планом разоружения ХАМАС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль выразил США свою озабоченность в связи с планом разоружения ХАМАС.
- Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из сектора Газа постепенно, по мере разоружения ХАМАС и других вооруженных группировок.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Израиль выразил США свою озабоченность в связи с планом разоружения ХАМАС, заявил представитель канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дорон Шпильман.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.