Италия предложит ЕС создать центры для репатриации мигрантов в Африке

"Италия в лице министра внутренних дел Маттео Пьантедози представит на созванном на вторник заседании Европейского совета, предложение о создании новых центров для репатриации нелегальных мигрантов по албанской модели, но финансируемых за счет европейских средств, и почти все они будут расположены в Африке", - говорится в материале газеты.

Италия и Албания в 2023 году заключили соглашение о борьбе с нелегальной миграцией, которое предусматривало открытие на албанской территории двух центров. Они были призваны за итальянский счет и под юрисдикцией Рима заниматься рассмотрением обращений об убежище и выдворением нелегалов. Однако размещение в них мигрантов столкнулось с противодействием итальянских судебных органов, несколько раз запретивших содержание мигрантов и вернувших их в Италию. Суд ЕС также встал на сторону итальянских коллег, объявив Бангладеш и Египет небезопасными странами для репатриации. В мае министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа заявил, что страна не будет продлевать соглашение о борьбе с нелегальной миграцией с Италией.