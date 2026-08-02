Италия предложит ЕС создать центры для репатриации мигрантов в Африке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Италия на заседании совета ЕС 4 августа вынесет на обсуждение предложение по созданию центров содержания для нелегальных мигрантов из Евросоюза в ряде стран, в частности в Африке.
- В предварительном списке стран, где могут быть открыты центры для нелегальных мигрантов, входят Руанда, Гана, Сенегал, Тунис, Ливия, Мавритания, Египет, Уганда, а также Узбекистан, Армения, Черногория и Эфиопия.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Италия на заседании совета ЕС 4 августа вынесет на обсуждение предложение по созданию в ряде стран, в частности в Африке, центров содержания для нелегальных мигрантов из государств Евросоюза, пишет газета Corriere della Sera.
"Италия в лице министра внутренних дел Маттео Пьантедози представит на созванном на вторник заседании Европейского совета, предложение о создании новых центров для репатриации нелегальных мигрантов по албанской модели, но финансируемых за счет европейских средств, и почти все они будут расположены в Африке", - говорится в материале газеты.
Издание отмечает, что в предварительных список стран, где могут потенциально быть открыты подобные центры, входят Руанда, Гана, Сенегал, Тунис, Ливия, Мавритания, Египет, Уганда, а также Узбекистан, Армения, Черногория и Эфиопия.
Италия и Албания в 2023 году заключили соглашение о борьбе с нелегальной миграцией, которое предусматривало открытие на албанской территории двух центров. Они были призваны за итальянский счет и под юрисдикцией Рима заниматься рассмотрением обращений об убежище и выдворением нелегалов. Однако размещение в них мигрантов столкнулось с противодействием итальянских судебных органов, несколько раз запретивших содержание мигрантов и вернувших их в Италию. Суд ЕС также встал на сторону итальянских коллег, объявив Бангладеш и Египет небезопасными странами для репатриации. В мае министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа заявил, что страна не будет продлевать соглашение о борьбе с нелегальной миграцией с Италией.