В Италии в ДТП погибли шесть человек, 30 пострадали

"По предварительным данным, участниками ДТП стали автобус, дом на колесах и три легковых автомобиля. Последствия оказались трагическими: шесть человек погибли, из них два водителя, два пассажира автобуса и два пассажира автодома, еще 30 пострадали, трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в материале.