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В Италии в ДТП погибли шесть человек, 30 пострадали - РИА Новости, 02.08.2026
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21:25 02.08.2026
В Италии в ДТП погибли шесть человек, 30 пострадали

Corriere della Sera: в Италии шесть человек погибли, 30 пострадали

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Риети в области Лацио на границе с Умбрией в Италии произошла авария с участием автобуса, дома на колесах и трех легковых автомобилей.
  • В результате ДТП шесть человек погибли, еще 30 пострадали, трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 30 пострадали в результате аварии с участием нескольких транспортных средств в провинции Риети в области Лацио на границе с Умбрией в Италии, пишет газета Corriere della Sera.
"По предварительным данным, участниками ДТП стали автобус, дом на колесах и три легковых автомобиля. Последствия оказались трагическими: шесть человек погибли, из них два водителя, два пассажира автобуса и два пассажира автодома, еще 30 пострадали, трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в материале.
На место происшествия прибыли пожарные и медики, уточняет издание. Причины происшествия устанавливаются.
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