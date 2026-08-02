В Италии в ДТП погибли шесть человек, 30 пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В провинции Риети в области Лацио на границе с Умбрией в Италии произошла авария с участием автобуса, дома на колесах и трех легковых автомобилей.
- В результате ДТП шесть человек погибли, еще 30 пострадали, трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 30 пострадали в результате аварии с участием нескольких транспортных средств в провинции Риети в области Лацио на границе с Умбрией в Италии, пишет газета Corriere della Sera.
"По предварительным данным, участниками ДТП стали автобус, дом на колесах и три легковых автомобиля. Последствия оказались трагическими: шесть человек погибли, из них два водителя, два пассажира автобуса и два пассажира автодома, еще 30 пострадали, трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в материале.
На место происшествия прибыли пожарные и медики, уточняет издание. Причины происшествия устанавливаются.
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