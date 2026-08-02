ВМС Италии высадились на танкере под флагом Камеруна для проверки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патрульный корабль ВМС Италии 2 августа провел проверку нефтяного танкера, который идет под флагом Камеруна и попадает под санкции Европейского союза.
- Танкер был перехвачен у итальянского острова Пантеллерия, вся собранная информация анализируется.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВМС Италии высадились в воскресенье на танкере, шедшем под флагом Камеруна, для проведения проверки, сообщается на сайте итальянского министерства обороны.
"Эти утром 2 августа патрульный корабль ближней морской зоны типа "Паоло Эмилио Таон ди Ревель" ... провел проверку нефтяного танкера ..., который попадает под санкции Европейского союза ... для того, чтобы подтвердить его происхождение", - говорится в сообщении ведомства.
Танкер действует под флагом Камеруна, уточняется в публикации.
Министерство добавляет, что танкер перехватили у итальянского острова Пантеллерия, высадившись на судно с вертолета.
В сообщении министерства обороны Италии добавляется, что вся собранная информация и документация анализируется.