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ВМС Италии высадились на танкере под флагом Камеруна для проверки - РИА Новости, 02.08.2026
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20:39 02.08.2026 (обновлено: 20:40 02.08.2026)
ВМС Италии высадились на танкере под флагом Камеруна для проверки

ВМС Италии высадились на танкере под флагом Камеруна для проведения проверки

© Фото : Jorge Guerra MorenoРазведывательный корабль Военно-морских сил Италии
Разведывательный корабль Военно-морских сил Италии - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Jorge Guerra Moreno
Разведывательный корабль Военно-морских сил Италии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патрульный корабль ВМС Италии 2 августа провел проверку нефтяного танкера, который идет под флагом Камеруна и попадает под санкции Европейского союза.
  • Танкер был перехвачен у итальянского острова Пантеллерия, вся собранная информация анализируется.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВМС Италии высадились в воскресенье на танкере, шедшем под флагом Камеруна, для проведения проверки, сообщается на сайте итальянского министерства обороны.
"Эти утром 2 августа патрульный корабль ближней морской зоны типа "Паоло Эмилио Таон ди Ревель" ... провел проверку нефтяного танкера ..., который попадает под санкции Европейского союза ... для того, чтобы подтвердить его происхождение", - говорится в сообщении ведомства.
Танкер действует под флагом Камеруна, уточняется в публикации.
Министерство добавляет, что танкер перехватили у итальянского острова Пантеллерия, высадившись на судно с вертолета.
В сообщении министерства обороны Италии добавляется, что вся собранная информация и документация анализируется.
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