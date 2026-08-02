ВМС Италии высадились на танкере под флагом Камеруна для проверки

"Эти утром 2 августа патрульный корабль ближней морской зоны типа "Паоло Эмилио Таон ди Ревель" ... провел проверку нефтяного танкера ..., который попадает под санкции Европейского союза ... для того, чтобы подтвердить его происхождение", - говорится в сообщении ведомства.