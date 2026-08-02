УЕФА предупредил Инфантино о возможном иске, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- УЕФА письменно уведомил президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что рассматривает возможность подачи иска из-за плана продажи коммерческих прав организации.
- УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения о продаже части коммерческих прав.
- На фоне возникших разногласий ФИФА отказалась от плана продажи части коммерческих прав.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письменно уведомил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о том, что рассматривает возможность подачи иска, и потребовал сохранить все материалы, связанные с планом продажи коммерческих прав организации, сообщает The Telegraph.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро.
КОНКАКАФ поставила под сомнение деятельность Инфантино
1 августа, 19:33
"УЕФА настоящим официально уведомляет о том, что активно рассматривает возможность подачи судебного иска, инициирования арбитражного разбирательства или подачи жалобы в регулирующие органы в связи с планом ФИФА по продаже коммерческих прав. Учитывая, что судебное разбирательство можно обоснованно ожидать, вы обязаны незамедлительно принять меры по выявлению и сохранению всех документов, описанных в этом уведомлении. Любое уничтожение, удаление, сокрытие или потеря соответствующих материалов после получения этого уведомления могут быть расценены как уничтожение доказательств", - цитирует газета выдержки из письма.
Ранее, после отказа Инфантино от планов продажи части коммерческих прав ФИФА частным инвесторам, УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.
Колосков считает, что Инфантино уступит давлению УЕФА
30 июля, 19:07