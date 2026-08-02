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Инфантино рассчитывал в десять раз поднять себе зарплату, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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12:28 02.08.2026 (обновлено: 12:39 02.08.2026)
Инфантино рассчитывал в десять раз поднять себе зарплату, пишут СМИ

Mundo Deportivo: Инфантино хотел с помощью проекта ФИФА поднять себе зарплату

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывал поднять свою годовую зарплату до 30 миллионов евро благодаря реализации коммерческого проекта.
  • ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.
  • На фоне возникших разногласий ФИФА отказалась от плана продажи части коммерческих прав.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассчитывал благодаря реализации коммерческого проекта поднять себе годовую зарплату до 30 миллионов евро в год, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.
Как стало известно СМИ, если бы Инфантино удалось реализовать проект, зарплата итальянца в год выросла бы до 30 миллионов евро. В настоящий момент глава ФИФА зарабатывает 3 млн евро.
Инфантино 56 лет. Функционер, имеющий гражданства Швейцарии, Италии и Ливана, занимает пост президента ФИФА с 2016 года. В апреле 2026 года он объявил о намерении участвовать в следующих выборах главы организации, которые пройдут 18 марта 2027 года в Марокко.
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ФутболДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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