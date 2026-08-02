Инфантино рассчитывал в десять раз поднять себе зарплату, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывал поднять свою годовую зарплату до 30 миллионов евро благодаря реализации коммерческого проекта.

ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.

На фоне возникших разногласий ФИФА отказалась от плана продажи части коммерческих прав.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассчитывал благодаря реализации коммерческого проекта поднять себе годовую зарплату до 30 миллионов евро в год, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера , зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.

Как стало известно СМИ, если бы Инфантино удалось реализовать проект, зарплата итальянца в год выросла бы до 30 миллионов евро. В настоящий момент глава ФИФА зарабатывает 3 млн евро.