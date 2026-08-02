Грузинская оппозиция полностью развалилась, заявил премьер

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция "полностью развалилась".

По его словам, представители оппозиции конфликтуют между собой из-за борьбы за собственные позиции перед своими покровителями.

ТБИЛИСИ, 2 авг – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция "полностью развалилась" и теперь ее представители конфликтуют между собой.

« "Оппозиция полностью развалилась. Если раньше эта оппозиция не нравилась грузинскому народу, то теперь они не нравятся уже друг другу. Они увидели друг в друге то, что грузинский народ видел в них долгое время. Они распознали друг в друге людей без родины, поэтому больше не нравятся друг другу. Это своего рода нонсенс, но в действительности это так", - заявил Кобахидзе журналистам.

По словам премьера, причиной противостояния внутри оппозиции является борьба ее представителей за собственные позиции "перед своими покровителями".