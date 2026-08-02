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Грузинская оппозиция полностью развалилась, заявил премьер - РИА Новости, 02.08.2026
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17:04 02.08.2026 (обновлено: 17:05 02.08.2026)
Грузинская оппозиция полностью развалилась, заявил премьер

Кобахидзе: грузинская оппозиция полностью развалилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция "полностью развалилась".
  • По его словам, представители оппозиции конфликтуют между собой из-за борьбы за собственные позиции перед своими покровителями.
ТБИЛИСИ, 2 авг – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция "полностью развалилась" и теперь ее представители конфликтуют между собой.
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"Оппозиция полностью развалилась. Если раньше эта оппозиция не нравилась грузинскому народу, то теперь они не нравятся уже друг другу. Они увидели друг в друге то, что грузинский народ видел в них долгое время. Они распознали друг в друге людей без родины, поэтому больше не нравятся друг другу. Это своего рода нонсенс, но в действительности это так", - заявил Кобахидзе журналистам.
По словам премьера, причиной противостояния внутри оппозиции является борьба ее представителей за собственные позиции "перед своими покровителями".
"Эти люди борются за собственные позиции перед своими покровителями. В конечном итоге именно это является главной причиной их противостояния", - сказал Кобахидзе.
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