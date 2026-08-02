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В Греции два человека погибли при крушении пожарных вертолетов - РИА Новости, 02.08.2026
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18:24 02.08.2026
В Греции два человека погибли при крушении пожарных вертолетов

В Греции граждане Греции и Румынии погибли при крушении пожарных вертолетов

© Кадр видео из соцсетейСтолкновение вертолетов во время тушения пожаров в Греции
Столкновение вертолетов во время тушения пожаров в Греции - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Кадр видео из соцсетей
Столкновение вертолетов во время тушения пожаров в Греции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При тушении пожара в столичной области Аттика столкнулись два пожарных вертолета.
  • Двое пассажиров были найдены живыми, а еще двое были обнаружены без признаков жизни.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два человека, граждане Греции и Румынии, погибли при крушении пожарных вертолетов в Греции, сообщает пожарная служба.
Ранее пожарная служба сообщила, что в столичной области Аттика при тушении пожара столкнулись два вертолета.
"Всего на борту двух вертолетов находились четыре человека, из которых двое были гражданами Греции и двое — иностранными гражданами. Двое пассажиров были найдены живыми, а еще двое были обнаружены без признаков жизни", - говорится в заявлении ведомства, его публикует газета "Прото Тема".
Как сообщает издание, причиной аварии, предположительно, стала человеческая ошибка. Газета отмечает, что обломки вертолетов были найдены в глубоком овраге. Погибшие - экипаж одного из вертолетов, в каждом воздушном средстве находились по два человека - пилоты были гражданами Румынии, а координаторы - гражданами Греции.
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