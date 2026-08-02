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Герой России рассказал о совершенствовании мер поддержки бойцов СВО в ЕР - РИА Новости, 02.08.2026
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16:33 02.08.2026 (обновлено: 16:50 02.08.2026)
Герой России рассказал о совершенствовании мер поддержки бойцов СВО в ЕР

Герой России Головин: ЕР совершенствует меры поддержки бойцов СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Головин
Владислав Головин - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владислав Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Головин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на всех этапах их возвращения к мирной жизни.
  • «Единая Россия» сформировала законодательную основу и продолжает совершенствовать меры помощи участникам СВО и их семьям.
  • В народной программе партии в 2024 году появился блок, посвященный поддержке участников СВО, а также действует проект «Моя карьера с Единой Россией», помогающий в адаптации и трудоустройстве.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Поддержка участников СВО должна быть на всех этапах возвращения к мирной жизни, заявил начальник главного штаба движения "Юнармия", представитель федеральной пятерки списка "ЕР" на выборах в Госдуму, Герой России Владислав Головин.
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"Поддержка участников спецоперации должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни — от реабилитации до трудоустройства", — приводятся его слова на сайте "Единой России".

Он отметит, что партия сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи.
Политик рассказал, что в 2024 году в народной программе "ЕР" появился отдельный блок, посвященный поддержке участников спецоперации и их семей. Также действует партийный проект "Моя карьера с Единой Россией", помогающий человеку пройти весь путь адаптации — от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте.
Как подчеркнул Головин, важно сделать так, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, где живет военнослужащий или его семья.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев и заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный перед началом заседания ЦИК РФ. 21 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Поддубный рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО в программе ЕР
21 июля, 11:23
 
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