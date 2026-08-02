Краткий пересказ от РИА ИИ Владислав Головин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на всех этапах их возвращения к мирной жизни.

«Единая Россия» сформировала законодательную основу и продолжает совершенствовать меры помощи участникам СВО и их семьям.

В народной программе партии в 2024 году появился блок, посвященный поддержке участников СВО, а также действует проект «Моя карьера с Единой Россией», помогающий в адаптации и трудоустройстве.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Поддержка участников СВО должна быть на всех этапах возвращения к мирной жизни, заявил начальник главного штаба движения "Юнармия", представитель федеральной пятерки списка "ЕР" на выборах в Госдуму, Герой России Владислав Головин.

« "Поддержка участников спецоперации должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни — от реабилитации до трудоустройства", — приводятся его слова на сайте "Единой России".

Он отметит, что партия сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи.

Политик рассказал, что в 2024 году в народной программе "ЕР" появился отдельный блок, посвященный поддержке участников спецоперации и их семей. Также действует партийный проект "Моя карьера с Единой Россией", помогающий человеку пройти весь путь адаптации — от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте.