Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владислав Головин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на всех этапах их возвращения к мирной жизни.
- «Единая Россия» сформировала законодательную основу и продолжает совершенствовать меры помощи участникам СВО и их семьям.
- В народной программе партии в 2024 году появился блок, посвященный поддержке участников СВО, а также действует проект «Моя карьера с Единой Россией», помогающий в адаптации и трудоустройстве.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Поддержка участников СВО должна быть на всех этапах возвращения к мирной жизни, заявил начальник главного штаба движения "Юнармия", представитель федеральной пятерки списка "ЕР" на выборах в Госдуму, Герой России Владислав Головин.
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"Поддержка участников спецоперации должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни — от реабилитации до трудоустройства", — приводятся его слова на сайте "Единой России".
Он отметит, что партия сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи.
Политик рассказал, что в 2024 году в народной программе "ЕР" появился отдельный блок, посвященный поддержке участников спецоперации и их семей. Также действует партийный проект "Моя карьера с Единой Россией", помогающий человеку пройти весь путь адаптации — от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте.
Как подчеркнул Головин, важно сделать так, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, где живет военнослужащий или его семья.