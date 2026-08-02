В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Геленджика обслуживает рейсы с 8:30 до 20:00 (мск) согласно действующему NOTAM.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика обслуживает рейсы с 8.30 до 20.00 (мск).