Гарбузов: делегация столичных промышленников провела переговоры в Китае

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возможность размещения в Москве высокотехнологичных производств китайских компаний обсудили в ходе визита делегации представителей ОЭЗ и столичных промпредприятий в Китай, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
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"Китай — один из стратегических партнеров Москвы в области инвестиционной и технологической кооперации. В ходе визита в КНР на площадки разработчиков и производителей, настоящих лидеров и гигантов в важнейших для столицы отраслях — от электромобилестроения и микроэлектроники до фармацевтики и медицины, удалось вывести деловые отношения на качественно новый уровень. Ключевыми целями встреч стали обмен передовыми практиками, уточнение параметров уже локализуемых в Москве проектов с иностранным участием, анализ вариантов локализации перспективных технологий в приоритетных направлениях, а также создание образовательных программ для подготовки кадров. В результате стороны договорились рассмотреть возможность подписания ряда соглашений о сотрудничестве", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
В состав делегации вошли представители ведущих предприятий отрасли электромобильности, компании-производителя контрольно-измерительного оборудования и системного интегратора, а также подведомственная ДИПП строительная компания "Промстрой". Они осмотрели ведущие технопарки Китая, ознакомились с производственными и исследовательскими площадками, а также провели ряд встреч с представителями администраций провинций Китая. В центре внимания делегации - перспективы локализации в Москве китайских компаний из таких сфер, как микроэлектроника, робототехника, машиностроение, фармацевтика и медицина.
В пресс-службе ДИПП напомнили, что в 2025 году было открыто представительство комплекса промышленной и инвестиционной политики Москвы в Шэньчжэне. Его задача — содействие привлечению иностранных инвестиций в проекты резидентов ОЭЗ "Технополис Москва".