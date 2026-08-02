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Гарбузов: делегация столичных промышленников провела переговоры в Китае - РИА Новости, 02.08.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:10 02.08.2026
Гарбузов: делегация столичных промышленников провела переговоры в Китае

Делегация компаний Москвы договорилась о совместных проектах с партнерами из КНР

© Фото : пресс-служба ДИППДелегация столичных промышленников провела переговоры в Китае
Делегация столичных промышленников провела переговоры в Китае - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Делегация столичных промышленников провела переговоры в Китае
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возможность размещения в Москве высокотехнологичных производств китайских компаний обсудили в ходе визита делегации представителей ОЭЗ и столичных промпредприятий в Китай, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
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"Китай — один из стратегических партнеров Москвы в области инвестиционной и технологической кооперации. В ходе визита в КНР на площадки разработчиков и производителей, настоящих лидеров и гигантов в важнейших для столицы отраслях — от электромобилестроения и микроэлектроники до фармацевтики и медицины, удалось вывести деловые отношения на качественно новый уровень. Ключевыми целями встреч стали обмен передовыми практиками, уточнение параметров уже локализуемых в Москве проектов с иностранным участием, анализ вариантов локализации перспективных технологий в приоритетных направлениях, а также создание образовательных программ для подготовки кадров. В результате стороны договорились рассмотреть возможность подписания ряда соглашений о сотрудничестве", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
В состав делегации вошли представители ведущих предприятий отрасли электромобильности, компании-производителя контрольно-измерительного оборудования и системного интегратора, а также подведомственная ДИПП строительная компания "Промстрой". Они осмотрели ведущие технопарки Китая, ознакомились с производственными и исследовательскими площадками, а также провели ряд встреч с представителями администраций провинций Китая. В центре внимания делегации - перспективы локализации в Москве китайских компаний из таких сфер, как микроэлектроника, робототехника, машиностроение, фармацевтика и медицина.
В пресс-службе ДИПП напомнили, что в 2025 году было открыто представительство комплекса промышленной и инвестиционной политики Москвы в Шэньчжэне. Его задача — содействие привлечению иностранных инвестиций в проекты резидентов ОЭЗ "Технополис Москва".
Москва наращивает поставки продукции в дружественные страны - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Гарбузов: столица наращивает поставки промпродукции в дружественные страны
15 июля, 12:29
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваКитайАнатолий Гарбузов
 
 
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