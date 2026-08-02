Гарбузов: делегация столичных промышленников провела переговоры в Китае

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"Китай — один из стратегических партнеров Москвы в области инвестиционной и технологической кооперации. В ходе визита в КНР на площадки разработчиков и производителей, настоящих лидеров и гигантов в важнейших для столицы отраслях — от электромобилестроения и микроэлектроники до фармацевтики и медицины, удалось вывести деловые отношения на качественно новый уровень. Ключевыми целями встреч стали обмен передовыми практиками, уточнение параметров уже локализуемых в Москве проектов с иностранным участием, анализ вариантов локализации перспективных технологий в приоритетных направлениях, а также создание образовательных программ для подготовки кадров. В результате стороны договорились рассмотреть возможность подписания ряда соглашений о сотрудничестве", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.