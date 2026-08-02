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На юго-западе Франции природный пожар уничтожил не менее 252 построек - РИА Новости, 02.08.2026
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03:41 02.08.2026 (обновлено: 03:45 02.08.2026)
На юго-западе Франции природный пожар уничтожил не менее 252 построек

BFMTV: пожар в Жиронде на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек

© REUTERS / Stephane MaheЛиквидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Stephane Mahe
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Природный пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек.
  • Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в Жиронде локализовали, но распространение пламени вновь отмечено на юго-востоке страны, в департаменте Вар.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Масштабный природный пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру региона.
"В районе пожара уничтожены 252 постройки", - говорится в сообщении.
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Телеканал обращает внимание, что подсчет не окончательный, специалисты продолжают прочесывать выгоревшую территорию.
В субботу министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в Жиронде локализовали. Вместе с тем он добавил, что распространение пламени вновь отмечено на юго-востоке страны, в департаменте Вар, где к борьбе с огнем привлечены 1,5 тысячи пожарных.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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