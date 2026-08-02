Историк рассказал о фрагментах монолита воронежского чернозема во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Монолит русского чернозема был привезен в Париж на Всемирную выставку 1900 года по инициативе почвоведа Василия Докучаева.
- После выставки его передали Сорбонне, а после разрушения во время событий мая 1968 года сохранившиеся фрагменты оказались в Национальном агрономическом институте Франции.
- Сейчас от монолита остались небольшие осколки, которые продолжают храниться в Париже.
ПАРИЖ, 2 авг - РИА Новости. Привезенный в Париж из Воронежа в 1900 году монолит русского чернозема давно раскололся, но все еще хранится во французском агрономическом институте, заявил РИА Новости французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.
Монолит русского чернозема был привезен в Париж на Всемирную выставку 1900 года по инициативе почвоведа Василия Докучаева. После выставки его передали Сорбонне, а после разрушения во время событий мая 1968 года сохранившиеся фрагменты были переданы на хранение в Национальный агрономический институт Франции, где он и хранится до сих пор.
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"В ту эпоху между Россией и Францией было много культурных обменов. А чернозем, привезенный тогда из Воронежа, остался во Франции, так как потом на него никто не претендовал", - сказал историк.
Как напомнил Малиновски, монолит был разрушен в ходе студенческих протестов "Красного мая" в 1968 году.
"Сейчас от "куба чернозема" остались небольшие осколки, которые хранятся в Париже. То есть уже на протяжении 126 лет они хранятся во Франции. И это очень хорошо, это означает, что во Франции есть немного русской земли", - отметил собеседник агентства.
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