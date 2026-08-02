Историк рассказал о фрагментах монолита воронежского чернозема во Франции

ПАРИЖ, 2 авг - РИА Новости. Привезенный в Париж из Воронежа в 1900 году монолит русского чернозема давно раскололся, но все еще хранится во французском агрономическом институте, заявил РИА Новости французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

"В ту эпоху между Россией и Францией было много культурных обменов. А чернозем, привезенный тогда из Воронежа, остался во Франции, так как потом на него никто не претендовал", - сказал историк.

"Сейчас от "куба чернозема" остались небольшие осколки, которые хранятся в Париже. То есть уже на протяжении 126 лет они хранятся во Франции. И это очень хорошо, это означает, что во Франции есть немного русской земли", - отметил собеседник агентства.