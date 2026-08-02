Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий нового "Форсажа"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американский актер Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий фильма "Форсаж: Навсегда", премьера которого состоится в марте 2028 года.

"Я только что прочитал сценарий "Форсаж: Навсегда"… Это лучший сценарий, который я видел за десятилетия. Я до сих пор плачу", - написал актер в социальной сети Instagram*.