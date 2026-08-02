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Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий нового "Форсажа" - РИА Новости, 02.08.2026
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05:06 02.08.2026
Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий нового "Форсажа"

Актер Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий нового "Форсажа"

© Фото : Соцсети Вина ДизеляАмериканский актер и продюсер Вин Дизель и португальский футболист Криштиану Роналду
Американский актер и продюсер Вин Дизель и португальский футболист Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Соцсети Вина Дизеля
Американский актер и продюсер Вин Дизель и португальский футболист Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер Вин Дизель поделился своими эмоциями от прочтения сценария фильма «Форсаж: Навсегда».
  • Вин Дизель назвал сценарий лучшим за десятилетия и признался, что расплакался, читая его.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американский актер Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий фильма "Форсаж: Навсегда", премьера которого состоится в марте 2028 года.
"Я только что прочитал сценарий "Форсаж: Навсегда"… Это лучший сценарий, который я видел за десятилетия. Я до сих пор плачу", - написал актер в социальной сети Instagram*.
Ранее актер сообщал, что в 11-й части основной серии франшизы может сыграть португальский футболист Криштиану Роналду.
"Форсаж" - американская медиафраншиза, состоящая из 11 полнометражных и двух короткометражных экшен-фильмов.
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