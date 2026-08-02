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На Западе раскрыли, какой удар Финляндия получила от России - РИА Новости, 02.08.2026
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22:20 02.08.2026 (обновлено: 23:05 02.08.2026)
На Западе раскрыли, какой удар Финляндия получила от России

Финский политик Мема: санкции против России ударили по Финляндии

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкции против России оказали огромное влияние на экономику Финляндии, заявил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
  • Уровень безработицы в Финляндии достиг самых высоких показателей за всю историю, страна вошла в число государств еврозоны с наибольшим числом нетрудоустроенных.
  • Наиболее сильно от санкций пострадали приграничные регионы Финляндии — там закрываются магазины и уменьшается туристический поток.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Санкции против России оказали огромное влияние на экономику Финляндии, заявил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в эфире своего YouTube-канала.
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"Торговля между Россией и Финляндией полностью отсутствует. И в результате этих санкций уровень безработицы в Финляндии достиг самых высоких показателей за всю историю. Страна вошла в число государств еврозоны с наибольшим числом безработных. Это прямой результат применения санкций против Москвы, желания закрыть торговлю и разорвать связи между Финляндией и Россией", — сказал он.

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По его словам, наиболее сильно пострадали именно приграничные регионы страны, где закрываются магазины и уменьшается туристический поток.
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"Таким образом, санкции против России оказывают огромное влияние на европейскую экономику. ЕС теперь полностью зависит от других стран в плане поставок энергии и нефти. Это влияет на стоимость жизни, услуг, товаров. В конечном итоге именно потребители расплачиваются за глупую политику против России", — резюмировал политик.

Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 21 пакет рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
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