Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санкции против России оказали огромное влияние на экономику Финляндии, заявил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
- Уровень безработицы в Финляндии достиг самых высоких показателей за всю историю, страна вошла в число государств еврозоны с наибольшим числом нетрудоустроенных.
- Наиболее сильно от санкций пострадали приграничные регионы Финляндии — там закрываются магазины и уменьшается туристический поток.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Санкции против России оказали огромное влияние на экономику Финляндии, заявил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в эфире своего YouTube-канала.
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"Торговля между Россией и Финляндией полностью отсутствует. И в результате этих санкций уровень безработицы в Финляндии достиг самых высоких показателей за всю историю. Страна вошла в число государств еврозоны с наибольшим числом безработных. Это прямой результат применения санкций против Москвы, желания закрыть торговлю и разорвать связи между Финляндией и Россией", — сказал он.
По его словам, наиболее сильно пострадали именно приграничные регионы страны, где закрываются магазины и уменьшается туристический поток.
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"Таким образом, санкции против России оказывают огромное влияние на европейскую экономику. ЕС теперь полностью зависит от других стран в плане поставок энергии и нефти. Это влияет на стоимость жизни, услуг, товаров. В конечном итоге именно потребители расплачиваются за глупую политику против России", — резюмировал политик.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 21 пакет рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.