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Финский экс-депутат рассказал об угрозе его страны для России - РИА Новости, 02.08.2026
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02:49 02.08.2026 (обновлено: 03:31 02.08.2026)
Финский экс-депутат рассказал об угрозе его страны для России

Экс-депутат Туртиайнен: Финляндия представляет угрозу безопасности для России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен считает, что Финляндия представляет угрозу безопасности для России, так как является частью коллективного Запада.
  • Экс-депутат назвал провокацией создание в финской Лапландии бригады НАТО.
  • В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, что вызывает обеспокоенность российских властей.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Финляндия сегодня представляет угрозу безопасности для России, так как является частью коллективного Запада, рассказал РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.
"Финляндия представляет угрозу безопасности для России. Финляндия - часть Запада, она представляет угрозу безопасности для России", - сказал переехавший в Россию Туртиайнен.
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Экс-депутат назвал провокацией создание в финской Лапландии бригады НАТО.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (бригаду) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.
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