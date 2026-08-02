"Самое главное": Плющенко озвучил цели России после возвращения фигуристов

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"Мы наконец-то выходим на международную арену. Это самое главное. Я даже спортсменам говорю: у меня давно все есть - и титулы, и деньги. Я видел весь мир. Это надо вам - работайте, трудитесь. Мы можем только направить вас и помочь вам. Но вы должны выходить и делать все в нужный момент. Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, но мы должны показать результат: что Россия - главная страна в фигурном катании. Все все понимают", - сказал Плющенко журналистам.