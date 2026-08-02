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"Самое главное": Плющенко озвучил цели России после возвращения фигуристов - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Фигурное катание
 
17:07 02.08.2026 (обновлено: 22:10 02.08.2026)
"Самое главное": Плющенко озвучил цели России после возвращения фигуристов

Плющенко: Россия должна показать свое лидерство в мировом фигурном катании

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Евгений Плющенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Плющенко заявил, что российским фигуристам после возвращения на международные соревнования необходимо показать высокие результаты и подтвердить статус самой сильной державы в этом виде спорта.
  • Плющенко подчеркнул, что его спортсмены готовы к работе и выходу на международную арену, отметив уникальность подготовки и необходимость дальнейшей отработки элементов.
МОЛОДЕНОВО (Московская область), 2 авг – РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил, что российским фигуристам после возвращения на международные соревнования надо показать высокие результаты и подтвердить статус самой сильной державы в этом виде спорта.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. Международный союз конькобежцев (ISU) 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
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"Мы наконец-то выходим на международную арену. Это самое главное. Я даже спортсменам говорю: у меня давно все есть - и титулы, и деньги. Я видел весь мир. Это надо вам - работайте, трудитесь. Мы можем только направить вас и помочь вам. Но вы должны выходить и делать все в нужный момент. Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, но мы должны показать результат: что Россия - главная страна в фигурном катании. Все все понимают", - сказал Плющенко журналистам.
"Первый наш старт - Гран-при в Китае с (Еленой) Костылевой. С завтрашнего дня мы приступаем к подготовке, многое надо делать. Прошли контрольные прокаты, для нас они прошли неплохо. Мы поставили пять (элементов) ультра-си - столько не делает никто. Но нам нужно доработать и вращения, и дорожки, и хореографию. Предстоит много работы. Но я поздравляю всех нас с тем, что мы выходим (на старты). Пусть и в нейтральном статусе. Для наших спортсменов это большое движение вперед", - подчеркнул тренер.
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