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Анохин: более 450 реконструкторов участвуют в фестивале "Гнездово-2026" - РИА Новости, 02.08.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:51 02.08.2026
Анохин: более 450 реконструкторов участвуют в фестивале "Гнездово-2026"

Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры проводят в Гнездово

© Фото : Василий Анохин/MAXФестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово
Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Василий Анохин/MAX
Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 450 реконструкторов из 31 города России и Белоруссии собрал XIV Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры "Гнездово-2026" на территории музея-заповедника в Смоленском муниципальном округе, сообщил в своем канале в "МАКС" губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Гнездово – самый большой Восточной Европе комплекс археологических памятников на берегу Днепра, относящихся к периоду образования Древнерусского государства — его площадь составляет более 400 гектаров. Расцвет Гнездова приходится на X век, когда активно использовался знаменитый торговый путь "из варяг в греки".
© Фото : Василий Анохин/MAXФестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово
Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Василий Анохин/MAX
Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово
"Для участников фестиваля оборудованы три тематические зоны: историческая, центральная и фольклорно-этнографическая. Здесь можно погрузиться в быт и культуру Средневековья: увидеть массовые сражения и бугурты на ристалище, посетить интерактивные площадки и ремесленные мастер-классы по чеканке монет, кузнечному делу, гончарству и ткачеству, познакомиться с бытом древних воинов в их лагере, научиться стрелять из лука и метать копье", - рассказал Анохин.
Первый день фестиваля завершился театрализованным представлением "Путешествие Ибн Фадлана". В рамках научно-популярного проекта "Гнездово. Новая история", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, задействован корабль "Слейпнир" – современная реплика одного из трех кораблей, найденных в норвежском кургане Гокстад. Ладья участвует в проведении археологического эксперимента, который включает театрализованное действие по мотивам записок арабского путешественника Ибн Фадлана, завершающееся сожжением ладьи.
Итоги фестиваля подведут вечером в воскресенье. Он организован Смоленским государственным музеем-заповедником при поддержке регионального министерства культуры и туризма Смоленской области. В число организаторов вошли руководители клубов исторической реконструкции.
© Фото : Василий Анохин/MAXФестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово
Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Василий Анохин/MAX
Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово
 
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