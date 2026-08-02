Анохин: более 450 реконструкторов участвуют в фестивале "Гнездово-2026"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 450 реконструкторов из 31 города Более 450 реконструкторов из 31 города России Белоруссии собрал XIV Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры "Гнездово-2026" на территории музея-заповедника в Смоленском муниципальном округе, сообщил в своем канале в " МАКС " губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Гнездово – самый большой Восточной Европе комплекс археологических памятников на берегу Днепра, относящихся к периоду образования Древнерусского государства — его площадь составляет более 400 гектаров. Расцвет Гнездова приходится на X век, когда активно использовался знаменитый торговый путь "из варяг в греки".

© Фото : Василий Анохин/MAX Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово © Фото : Василий Анохин/MAX Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры в Гнездово

"Для участников фестиваля оборудованы три тематические зоны: историческая, центральная и фольклорно-этнографическая. Здесь можно погрузиться в быт и культуру Средневековья: увидеть массовые сражения и бугурты на ристалище, посетить интерактивные площадки и ремесленные мастер-классы по чеканке монет, кузнечному делу, гончарству и ткачеству, познакомиться с бытом древних воинов в их лагере, научиться стрелять из лука и метать копье", - рассказал Анохин.

Первый день фестиваля завершился театрализованным представлением "Путешествие Ибн Фадлана". В рамках научно-популярного проекта "Гнездово. Новая история", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, задействован корабль "Слейпнир" – современная реплика одного из трех кораблей, найденных в норвежском кургане Гокстад. Ладья участвует в проведении археологического эксперимента, который включает театрализованное действие по мотивам записок арабского путешественника Ибн Фадлана, завершающееся сожжением ладьи.

Итоги фестиваля подведут вечером в воскресенье. Он организован Смоленским государственным музеем-заповедником при поддержке регионального министерства культуры и туризма Смоленской области. В число организаторов вошли руководители клубов исторической реконструкции.