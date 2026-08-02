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Финская элита хочет войны с Россией, заявил экс-депутат парламента - РИА Новости, 02.08.2026
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17:03 02.08.2026
Финская элита хочет войны с Россией, заявил экс-депутат парламента

Экс-депутат Туртиайнен: финская элита хочет войны с Россией

CC BY 4.0 / Hannu Häkkinen / Finnish politician Ano TurtiainenБывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
CC BY 4.0 / Hannu Häkkinen / Finnish politician Ano Turtiainen
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что финская элита хочет войны с Россией.
  • По словам Туртиайнена, финская элита стремится уйти от ответственности за провалы в политике, в том числе за незаконные, по его мнению, действия, связанные со вступлением в ЕС и НАТО.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сегодня финская элита хочет войны с Россией, чтобы с помощью нее уйти от ответственности за свои провалы в политике страны, рассказал РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.
"Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, - все это было сделано незаконно, в обход конституции... Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией - ред.), чтобы с помощью нее уйти от ответственности", - сказал переехавший в Россию Туртиайнен.
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Он отметил, что с Россией нужно восстанавливать отношения, но после этого нужно взять ответственность за провалы в финской политике, а в этом и заключается самая главная проблема современной Финляндии.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.
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