В аэропорту Екатеринбурга ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Екатеринбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Екатеринбурга, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Екатеринбург ("Кольцово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.