В США назвали болезнь, повышающую риск летального исхода при COVID-19

Краткий пересказ от РИА ИИ
- COVID-19 повышает смертность среди пациентов с инвазивными грибковыми инфекциями (микозами).
- Больные инвазивными микозами с диагностированным COVID-19 умирали в 66% случаев в течение 90 дней, тогда как среди не переболевших вирусом пациентов смертность составила 41%.
- 35% заболеваний инвазивными микозами произошли у пациентов без классических факторов риска, что указывает на возможную недооценку распространенности таких заболеваний при использовании только традиционных критериев.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. COVID-19 повышает смертность среди пациентов с диагностированными инвазивными грибковыми инфекциями (микозами), следует из результатов исследования, проведенного американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
"Инвазивные микозы - это тяжелые инфекции, связанные с частыми госпитализациями в реанимацию и высокой смертностью, особенно среди пациентов, у которых недавно был диагностирован COVID-19", - говорится в результатах исследования CDC.
Исследование показало, что вероятность тяжелого течения этих заболеваний была выше у пациентов, болеющих или недавно переболевших COVID-19. Согласно данным CDC, больные инвазивными микозами с диагностированным COVID-19 умирали в 66% случаев в течение 90 дней. При этом среди не переболевших вирусом пациентов смертность составила 41%.
Как отмечается в публикации CDC, 35% заболеваний инвазивными микозами произошли у пациентов без классических факторов риска. Это указывает на то, что опора только на традиционные критерии или типичные клинические проявления болезни может приводить к недооценке реальной распространенности таких заболеваний.
Исследование проводилось в четырех больницах Атланты в США. В 2020-2024 годах в этих медучреждениях были выявлены 449 подтвержденных случаев заболевания инвазивными микозами.