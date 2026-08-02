В США назвали болезнь, повышающую риск летального исхода при COVID-19

Краткий пересказ от РИА ИИ COVID-19 повышает смертность среди пациентов с инвазивными грибковыми инфекциями (микозами).

Больные инвазивными микозами с диагностированным COVID-19 умирали в 66% случаев в течение 90 дней, тогда как среди не переболевших вирусом пациентов смертность составила 41%.

35% заболеваний инвазивными микозами произошли у пациентов без классических факторов риска, что указывает на возможную недооценку распространенности таких заболеваний при использовании только традиционных критериев.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. COVID-19 повышает смертность среди пациентов с диагностированными инвазивными грибковыми инфекциями (микозами), следует из результатов COVID-19 повышает смертность среди пациентов с диагностированными инвазивными грибковыми инфекциями (микозами), следует из результатов исследования , проведенного американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Инвазивные микозы - это тяжелые инфекции, связанные с частыми госпитализациями в реанимацию и высокой смертностью, особенно среди пациентов, у которых недавно был диагностирован COVID-19", - говорится в результатах исследования CDC.

Исследование показало, что вероятность тяжелого течения этих заболеваний была выше у пациентов, болеющих или недавно переболевших COVID-19. Согласно данным CDC, больные инвазивными микозами с диагностированным COVID-19 умирали в 66% случаев в течение 90 дней. При этом среди не переболевших вирусом пациентов смертность составила 41%.

Как отмечается в публикации CDC, 35% заболеваний инвазивными микозами произошли у пациентов без классических факторов риска. Это указывает на то, что опора только на традиционные критерии или типичные клинические проявления болезни может приводить к недооценке реальной распространенности таких заболеваний.