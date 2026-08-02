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В США назвали болезнь, повышающую риск летального исхода при COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2026
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01:08 02.08.2026 (обновлено: 02:15 02.08.2026)
В США назвали болезнь, повышающую риск летального исхода при COVID-19

Исследование CDC: COVID-19 повышает смертность при инвазивных микозах

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • COVID-19 повышает смертность среди пациентов с инвазивными грибковыми инфекциями (микозами).
  • Больные инвазивными микозами с диагностированным COVID-19 умирали в 66% случаев в течение 90 дней, тогда как среди не переболевших вирусом пациентов смертность составила 41%.
  • 35% заболеваний инвазивными микозами произошли у пациентов без классических факторов риска, что указывает на возможную недооценку распространенности таких заболеваний при использовании только традиционных критериев.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. COVID-19 повышает смертность среди пациентов с диагностированными инвазивными грибковыми инфекциями (микозами), следует из результатов исследования, проведенного американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
"Инвазивные микозы - это тяжелые инфекции, связанные с частыми госпитализациями в реанимацию и высокой смертностью, особенно среди пациентов, у которых недавно был диагностирован COVID-19", - говорится в результатах исследования CDC.
Исследование показало, что вероятность тяжелого течения этих заболеваний была выше у пациентов, болеющих или недавно переболевших COVID-19. Согласно данным CDC, больные инвазивными микозами с диагностированным COVID-19 умирали в 66% случаев в течение 90 дней. При этом среди не переболевших вирусом пациентов смертность составила 41%.
Как отмечается в публикации CDC, 35% заболеваний инвазивными микозами произошли у пациентов без классических факторов риска. Это указывает на то, что опора только на традиционные критерии или типичные клинические проявления болезни может приводить к недооценке реальной распространенности таких заболеваний.
Исследование проводилось в четырех больницах Атланты в США. В 2020-2024 годах в этих медучреждениях были выявлены 449 подтвержденных случаев заболевания инвазивными микозами.
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