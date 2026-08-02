Что происходит в Сеуте: миграционный кризис

Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте

В ночь с 30 на 31 июля десятки тысяч мигрантов из Марокко проникли в испанский автономный город Сеута. Подробнее о конфликте – в материале РИА Новости.

Что происходит в Сеуте: главное на 1 августа

© REUTERS / Fabian Bimmer Испанские военнослужащие опрашивают мигранта в Сеуте после массового перехода границы © REUTERS / Fabian Bimmer Испанские военнослужащие опрашивают мигранта в Сеуте после массового перехода границы

Массовый прорыв в Сеуту стал одним из крупнейших миграционных инцидентов на внешней границе Евросоюза. К вечеру 1 августа непосредственный наплыв людей удалось остановить, однако гуманитарные, политические и правовые последствия кризиса сохраняются.

МВД Испании оценило число незаконно пересекших границу примерно в 49 тысяч, власти Сеуты — до 60 тысяч человек.

Не менее 67 человек погибли при утоплении и в давке возле пограничных молов.

при утоплении и в давке возле пограничных молов. По разным оценкам испанских властей, к вечеру 31 июля добровольно вернулись от 48,3 тысячи до примерно 53 тысяч человек.

от 48,3 тысячи до примерно 53 тысяч человек. Гражданская гвардия и Национальная полиция усилили границу, военные обеспечивают наблюдение, транспорт и логистику.

Испания установила у мола Тарахаль плавучее заграждение длиной около 500 метров.

длиной около 500 метров. Италия на месяц ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в ЕС, прибывающих из Испании воздушным и морским транспортом. Закрытия границ и выхода Испании из Шенгенской зоны не произошло.

Двадцать две страны ЕС запросили экстренное обсуждение ситуации на уровне министров внутренних дел.

Сколько мигрантов прорвалось и сколько человек погибло: 49-60 тысяч и не менее 67 жертв

© REUTERS / Violeta Santos Moura Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте © REUTERS / Violeta Santos Moura Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Точное число вошедших установить сложно. МВД Испании сообщило примерно о 49 тысячах человек, пересекших границу за сутки. Хуан Хесус Вивас оценил масштаб в 60 тысяч, учитывая людей, проходивших по разным участкам побережья и через город до завершения регистрации. Поэтому корректно использовать диапазон 49–60 тысяч человек, а не сводить две оценки к одной цифре.

погибли не менее 67 человек. Часть людей утонула при попытке обогнуть молы Тарахаль и Бенсу, другие оказались в давке на узких участках берега и возле ограждений. Поисковые работы продолжались, поэтому итоговое число жертв могло увеличиться. По данным правительства Испании, на 1 августане менее 67 человек. Часть людей утонула при попытке обогнуть молы Тарахаль и Бенсу, другие оказались в давке на узких участках берега и возле ограждений. Поисковые работы продолжались, поэтому итоговое число жертв могло увеличиться.

Оценка числа вернувшихся также менялась в течение дня. Сначала МВД Испании сообщало о 25 тысячах человек, затем — о 48,3 тысячи к вечеру 31 июля. К 1 августа испанские власти оценивали число добровольно вернувшихся примерно в 53 тысячи.

Расхождения объясняются несколькими причинами:

Люди пересекали границу одновременно по суше и морю, а часть возвращалась еще до регистрации.

Центральные и местные власти использовали разные временные интервалы и методы подсчета.

Спасатели продолжали обнаруживать погибших у побережья Сеуты и на марокканской стороне.

Где находится Сеута и почему через нее идут в Европу

© Shutterstock/FOTODOM / kiomu.studio Сеута, Испания © Shutterstock/FOTODOM / kiomu.studio Сеута, Испания

Сеута — испанский автономный город на северном побережье Африки, у входа в Гибралтарский пролив. Его территория занимает менее 20 квадратных километров, а население составляет примерно 83-84 тысячи человек. Город отделен от Марокко сухопутной границей, но административно является частью Испании и Евросоюза.

Португалия захватила Сеуту в 1415 году. После распада Иберийской унии город сохранил связь с испанской короной, а в 1668 году его принадлежность Испании была закреплена Лиссабонским договором. Марокко не признает испанский суверенитет над Сеутой и считает город своей территорией, тогда как Мадрид рассматривает вопрос о его принадлежности как закрытый.

Попасть из Сеуты на материковую часть Испании автоматически нельзя. На паромах и в аэропорту действуют проверки документов, поэтому пересечение городской границы еще не означает беспрепятственного доступа в шенгенскую зону. Именно невозможность быстро продолжить путь стала одной из причин массового возвращения людей в Марокко: многие остались без жилья, еды и денег.

Сеута и Мелилья: единственная сухопутная граница ЕС и Африки

Сеута и Мелилья — два испанских автономных города на африканском побережье. Они образуют единственную сухопутную границу Евросоюза с Африкой, поэтому регулярно становятся целью людей, которые пытаются попасть в европейскую юрисдикцию в обход морского маршрута через Средиземное море.

Оба города окружены пограничными ограждениями и системами наблюдения. Однако в Сеуте забор заканчивается у моря, а молы Тарахаль на юге и Бенсу на севере можно попытаться обогнуть вплавь или пройти по мелководью. Попытки массового прорыва фиксировались и возле Мелильи, но основная волна июля 2026 года пришлась на Сеуту.

Как проходил прорыв границы

© REUTERS / Pedro Nunes Мигранты возвращаются в Марокко после перехода в Сеуту © REUTERS / Pedro Nunes Мигранты возвращаются в Марокко после перехода в Сеуту

Кризис развивался не одномоментно. Массовому переходу предшествовали рост числа попыток пересечь границу вплавь, публикация решения Верховного суда и распространение сообщений о нем в соцсетях. Испанские власти, журналисты и эксперты по-разному оценивают роль этих факторов.

В таблице представлена хронология событий, которые привели к резкому миграционному кризису.

Дата Событие 29 июня 2026 года Верховный суд постановил, что ускоренный отказ на границе нельзя автоматически применять к людям, перехваченным в море при попытке доплыть до Сеуты или Мелильи 20–29 июля В Сеуту прибыли около 1,5 тысячи человек; приемные центры оказались переполнены 30 июля Власти Сеуты запросили режим национальной чрезвычайной ситуации; у марокканского Фнидека начали собираться тысячи людей Ночь с 30 на 31 июля Начался массовый прорыв по берегу, через ворота и вплавь вокруг молов Тарахаль и Бенсу 31 июля В Сеуту прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка; началось массовое возвращение в Марокко 1 августа Официальное число погибших достигло 67; Испания сообщила о восстановлении контроля и установила плавучий барьер

Основная волна двигалась тремя маршрутами:

вплавь вокруг мола Тарахаль; по северному побережью возле Бенсу; через сухопутные участки и открывавшиеся проходы у пограничного перехода.

слишком велико . Позднее Марокко усилило охрану возле Фнидека и начало препятствовать новым попыткам пересечь границу. Испанские и марокканские силовики перекрывали подходы, но в первые часы число людей оказалось. Позднее Марокко усилило охрану возле Фнидека и начало препятствовать новым попыткам пересечь границу.

Почему начался кризис: три версии

Единой официально установленной причины прорыва нет. Испанские власти, журналисты и аналитики называют три основных фактора, которые могли действовать одновременно.

Решение Верховного суда Испании о выдворении

29 июня Пятая секция Палаты по административным спорам Верховного суда Испании рассмотрела дело гражданина Алжира, которого 14 ноября 2024 года перехватили в море при попытке доплыть до Сеуты и без индивидуальной процедуры передали Марокко. Суд подтвердил незаконность такого возврата.

Постановление не запретило выдворение и не открыло границу. Суд разъяснил, что упрощенный "отказ на границе" применяется к людям, преодолевающим физические заграждения, но не автоматически к тем, кого перехватили в море. В подобных случаях требуется обычная процедура, включающая доступ к адвокату, переводчику и возможность запросить международную защиту.

заграждение длиной около 500 метров. Суд также отметил, что законодательство может применяться иначе, если власти установят в море реальные физические средства сдерживания. Уже 1 августа Испания разместила возле Тарахаля плавучеедлиной около 500 метров.

© AP Photo / Antonio Sempere Катера Гражданской гвардии Испании патрулируют вдоль плавучих заграждений у побережья испанского анклава Сеута © AP Photo / Antonio Sempere Катера Гражданской гвардии Испании патрулируют вдоль плавучих заграждений у побережья испанского анклава Сеута

Западная Сахара и сближение Мадрида с Алжиром

За десять дней до прорыва Педро Санчес посетил Алжир, пытаясь восстановить отношения, осложнившиеся после изменения позиции Мадрида по Западной Сахаре в 2022 году. Алжир поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО, выступающий за независимость территории, тогда как Марокко считает ее своей.

содействовало прорыву, а прямых доказательств такой версии нет. В 2021 году массовый переход в Сеуту произошел на фоне госпитализации в Испании лидера Полисарио Брагима Гали. Тогда марокканские пограничники, по оценкам испанской стороны, временно ослабили контроль. В 2026 году Марокко отрицает, что намереннопрорыву, а прямых доказательств такой версии нет.

Слухи в соцсетях и программа легализации

В соцсетях и каналах, связанных с перевозчиками, решение Верховного суда представляли как отмену возвратов в Марокко.

Дополнительным фактором могла стать программа легализации мигрантов. Правительство первоначально оценивало число потенциальных участников программы примерно в 500 тысяч человек. По данным Министерства миграции, к завершению приема документов 30 июня было подано 1 174 968 заявлений.

Программа предназначалась для иностранцев, которые находились в Испании до 31 декабря 2025 года и могли подтвердить не менее пяти месяцев проживания. Новоприбывшие в Сеуту под ее действие не подпадали.

Что делают власти Испании и Марокко

© REUTERS / Fabian Bimmer Военная техника в Сеуте после массового перехода мигрантов © REUTERS / Fabian Bimmer Военная техника в Сеуте после массового перехода мигрантов

Испания усилила границу подразделениями Гражданской гвардии и Национальной полиции. Военные помогают вести наблюдение, перевозить людей и оборудование. Морские спасатели и Красный Крест оказывают помощь пострадавшим.

Основные меры властей:

усиление наземных и морских патрулей;

установка плавучего барьера у мола Тарахаль;

перекрытие подходов к границе со стороны марокканского Фнидека;

организация добровольного возвращения в Марокко;

поиск погибших и пропавших в прибрежной зоне;

подготовка изменений в миграционном законодательстве.

Глава Сеуты просил объявить национальную чрезвычайную ситуацию, однако МВД Испании отклонило запрос, пояснив, что действующий правовой режим не распространяется на миграционный кризис. Вместо этого Мадрид направил дополнительные силы и ресурсы.

Отдельная проблема — несовершеннолетние без сопровождения. Еще до массового прорыва Хуан Хесус Вивас говорил, что загрузка предназначенных для них центров достигла 2400% от штатной вместимости. Их нельзя возвращать в рамках общей ускоренной процедуры. В отношении каждого ребенка необходимо установить возраст и личность, изучить семейные обстоятельства и провести отдельную процедуру репатриации с учетом его интересов и безопасности.

Реакция Евросоюза: Шенген, Италия и претензии к Мадриду

Кризис вызвал споры внутри Евросоюза о защите внешних границ. Италия на месяц вернула выборочные проверки граждан третьих стран, прибывающих из Испании воздушным и морским транспортом. Ограничения не распространяются автоматически на граждан Испании и других стран ЕС и не означают прекращения участия Испании в Шенгенском соглашении.

перемещаться по шенгенской зоне. Двадцать две страны поддержали проведение экстренной встречи министров внутренних дел ЕС. Франция усилила контроль на границе, а представители Финляндии, Швеции, Дании, Австрии и Чехии потребовали от Мадрида дополнительных гарантий, что незаконно вошедшие не смогут свободнопо шенгенской зоне. Двадцать две страны поддержали проведение экстренной встречи министров внутренних дел ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель предложил Испании поддержку с первых часов кризиса.

Педро Санчес раскритиковал односторонние ограничения и заявил, что Испания контролирует доступ из Сеуты на материк. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес также заверил партнеров, что безопасность шенгенской зоны не нарушена. раскритиковал односторонние ограничения и заявил, что Испания контролирует доступ из Сеуты на материк. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес также заверил партнеров, что безопасность шенгенской зоны не нарушена.

Чем кризис отличается от прорыва 2021 года

© AP Photo / Javier Fergo Военная техника в испанской Сеуте. 18 мая 2021 © AP Photo / Javier Fergo Военная техника в испанской Сеуте. 18 мая 2021

События мая 2021 года до сих пор считались крупнейшим миграционным кризисом в Сеуте, однако июльский прорыв 2026 года оказался значительно масштабнее.

В 2021 году в Сеуту вошли около 8 тысяч человек, в 2026-м – 49–60 тысяч.

Пять лет назад переход продолжался несколько дней; основная волна 2026 года прошла менее чем за сутки.

В 2021 году кризис связывали с лечением в Испании лидера Полисарио Брагима Гали.

В 2026 году одновременно обсуждаются судебное решение, соцсети, программа легализации и отношения Испании с Алжиром и Марокко.

Масштаб новой волны примерно в шесть-семь раз превышает показатель 2021 года.

Что будет дальше

© REUTERS / Fabian Bimmer Мигранты в ожидании допуска в центр временного размещения в Сеуте © REUTERS / Fabian Bimmer Мигранты в ожидании допуска в центр временного размещения в Сеуте

К вечеру 1 августа граница оставалась под усиленной охраной, а основная масса мигрантов вернулась в Марокко. Однако кризис нельзя считать полностью завершенным: в городе остаются люди, чье положение необходимо рассматривать индивидуально, включая просителей убежища и несовершеннолетних.

В ближайшее время властям предстоит решить несколько вопросов:

установить число остающихся в Сеуте и определить их правовой статус;

завершить поиск погибших и пропавших;

определить порядок применения нового морского заграждения;

согласовать с ЕС дополнительные меры по защите внешних границ;

решить, как долго Италия и другие страны сохранят усиленный контроль;

Отдельное значение имеют отношения Испании и Марокко. Вместе с Португалией они принимают чемпионат мира по футболу 2030 года, поэтому длительный дипломатический конфликт создавал бы риски для подготовки турнира. Обе стороны заявляют о продолжении сотрудничества, хотя причины беспрецедентного прорыва пока остаются предметом споров.

Частые вопросы

Ниже – краткие ответы на основные вопросы о кризисе в Сеуте.

Где находится Сеута?

Сеута – автономный город Испании на северном побережье Африки, рядом с Гибралтарским проливом. По суше она граничит только с Марокко.

Сколько мигрантов прорвалось в Сеуту?

МВД Испании оценило число вошедших примерно в 49 тысяч человек. Власти Сеуты называют более высокую оценку — до 60 тысяч.

Сколько человек погибло?

По официальным данным на вечер 1 августа 2026 года, погибли не менее 67 человек. Основными причинами стали утопление и давка возле пограничных молов.

Почему мигранты пошли в Сеуту именно сейчас?

Единой причины нет. Власти называют ложные сообщения о решении Верховного суда, деятельность перевозчиков и слухи о программе легализации; аналитики также обсуждают напряженность между Испанией и Марокко.

© Shutterstock/FOTODOM / JUAN ANTONIO ORIHUELA Граница между Испанией и Марокко © Shutterstock/FOTODOM / JUAN ANTONIO ORIHUELA Граница между Испанией и Марокко

Приостановлен ли Шенген для Испании?

Нет. Италия временно вернула выборочные проверки прибывающих из Испании граждан третьих стран, но Испания остается участницей Шенгенского соглашения.

Вернулись ли мигранты в Марокко?

вернулись 48,3 тысячи человек. Позднее источники в испанских силах безопасности оценили число вернувшихся примерно в 53 тысячи Да. По данным МВД Испании, к 18:00 31 июля в Марокко добровольно48,3 тысячи человек. Позднее источники в испанских силах безопасности оценили число вернувшихся примерно в 53 тысячи

Введен ли в Сеуте режим чрезвычайной ситуации?