В Челябинске водитель без прав перевозил мужчину на капоте машины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинске водитель автомобиля ВАЗ-2112 без прав перевозил мужчину на капоте машины.

Водитель отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль помещен на спецстоянку.

На водителя заведены административные дела по нескольким статьям КоАП РФ.

ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля ВАЗ без прав перевозил мужчину на капоте машины в Челябинске, он отстранен от управления автомобилем, на него заведены административные дела, сообщила пресс-служба городской Водитель автомобиля ВАЗ без прав перевозил мужчину на капоте машины в Челябинске, он отстранен от управления автомобилем, на него заведены административные дела, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции

Инспекторами было зафиксировано видео, на котором водитель автомобиля ВАЗ-2112 нарушает правила перевозки людей, разместив человека на капоте движущегося автомобиля.

"Сотрудниками полиции был установлен водитель транспортного средства, им оказался молодой человек 2003 года рождения, который не имеет права на управление транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Мужчина отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль помещен на спецстоянку, уточняет ГАИ

На водителя были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортным средством), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной законом обязанности по страхованию гражданской ответственности), поясняет ГАИ.