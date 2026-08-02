Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске водитель без прав перевозил мужчину на капоте машины - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 02.08.2026 (обновлено: 16:57 02.08.2026)

В Челябинске водитель без прав перевозил мужчину на капоте машины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМобильный комплекс автосканнер для патрульных автомобилей ГИБДД
Мобильный комплекс автосканнер для патрульных автомобилей ГИБДД - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мобильный комплекс автосканнер для патрульных автомобилей ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинске водитель автомобиля ВАЗ-2112 без прав перевозил мужчину на капоте машины.
  • Водитель отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль помещен на спецстоянку.
  • На водителя заведены административные дела по нескольким статьям КоАП РФ.
ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля ВАЗ без прав перевозил мужчину на капоте машины в Челябинске, он отстранен от управления автомобилем, на него заведены административные дела, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Инспекторами было зафиксировано видео, на котором водитель автомобиля ВАЗ-2112 нарушает правила перевозки людей, разместив человека на капоте движущегося автомобиля.
Последствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Бастрыкин потребовал доложить о расследовании ДТП с трамваями в Улан-Удэ
1 августа, 19:06
"Сотрудниками полиции был установлен водитель транспортного средства, им оказался молодой человек 2003 года рождения, который не имеет права на управление транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Мужчина отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль помещен на спецстоянку, уточняет ГАИ.
На водителя были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортным средством), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной законом обязанности по страхованию гражданской ответственности), поясняет ГАИ.
Также материалы составлены по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), статье 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности), части 1 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство), отмечает пресс-служба.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
В Ленинградской области пьяный таксист поджег дверь квартиры бывшей жены
1 августа, 15:34
 
АвтоРоссияЧелябинскГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала