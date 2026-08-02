Желающие попасть в Латвию застряли на сутки на границе с Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ Латвия закрыла пункт пропуска «Патерниеки» на границе с Белоруссией, оставив функционирующим только один из двух пунктов.

В момент закрытия границы в «серой зоне» между странами находилось несколько десятков человек, включая семьи с детьми, которые застряли там на сутки.

Латвийская сторона не обеспечила людей водой, питанием и информацией, в то время как белорусские пограничники помогали застрявшим.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Когда Латвия закрывала свой КПП "Патерниеки" на границе с Белоруссией, в зоне между странами находилось несколько десятков человек, они застряли там на сутки без еды и туалетов, выяснило РИА Новости, изучив соцсети.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух - "Григоровщина-Патерниеки". Рига в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта "для предотвращения угроз нелегальной миграции".

Изучив соцсети, РИА Новости выяснило, что в момент закрытия границы в "серой зоне" между странами находилось несколько десятков человек. Среди них были семьи с детьми. Один из пытавшихся попасть в Латвию, Сергей Шпак, указал на то, что они находились в неведении между границами 24 часа, не понимая, когда и каким образом разрешится ситуация.

"Семьи с детьми были предоставлены сами себе. Латвийская сторона не организовала даже элементарного снабжения питьевой водой и питанием для детей. Никто не объяснил, что происходит, и как долго продлится ожидание. Мне стыдно было видеть такую работу государственных органов", - возмущается Шпак.

Он добавил, что через сутки ожидания его все-таки пропустили. По словам очевидцев, доступ к туалету на латвийском КПП то открывали, то закрывали. Питьевую воду не давали, только техническую, никакой информации не предоставляли.

"Мы ехали в Литву через Латвию, перед нами был литовцы с ребенком. Когда семилетний ребенок захотел в туалет, латвийские пограничники предложили ему справить нужду на дороге между бетонными блоками. Проблему разрешили белорусские пограничники, пригласившие семью воспользоваться удобствами на их стороне", - рассказал в соцсетях еще один очевидец, Тема Маркелов.

По словам свидетелей, застрявшим между странами людям помогали белорусские пограничники, давали воду, пускали в туалет и магазин дьюти-фри. Латышские же чиновники прятались за формальностями и проявили поразительное равнодушие к человеческому достоинству.