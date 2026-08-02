Рейтинг@Mail.ru
Желающие попасть в Латвию застряли на сутки на границе с Белоруссией - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 02.08.2026
Желающие попасть в Латвию застряли на сутки на границе с Белоруссией

Десятки желающих попасть в Латвию застряли на сутки на границе с Белоруссией

© Фото : Пограничный комитет Беларуси/TelegramЛатвийский погранпепеход Патерниеки
Латвийский погранпепеход Патерниеки - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Латвийский погранпепеход Патерниеки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвия закрыла пункт пропуска «Патерниеки» на границе с Белоруссией, оставив функционирующим только один из двух пунктов.
  • В момент закрытия границы в «серой зоне» между странами находилось несколько десятков человек, включая семьи с детьми, которые застряли там на сутки.
  • Латвийская сторона не обеспечила людей водой, питанием и информацией, в то время как белорусские пограничники помогали застрявшим.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Когда Латвия закрывала свой КПП "Патерниеки" на границе с Белоруссией, в зоне между странами находилось несколько десятков человек, они застряли там на сутки без еды и туалетов, выяснило РИА Новости, изучив соцсети.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух - "Григоровщина-Патерниеки". Рига в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
Очередь со стороны эстонского города Нарва - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Таможенники рассказали об очередях на эстонской стороне границы с Россией
Вчера, 14:56
Изучив соцсети, РИА Новости выяснило, что в момент закрытия границы в "серой зоне" между странами находилось несколько десятков человек. Среди них были семьи с детьми. Один из пытавшихся попасть в Латвию, Сергей Шпак, указал на то, что они находились в неведении между границами 24 часа, не понимая, когда и каким образом разрешится ситуация.
"Семьи с детьми были предоставлены сами себе. Латвийская сторона не организовала даже элементарного снабжения питьевой водой и питанием для детей. Никто не объяснил, что происходит, и как долго продлится ожидание. Мне стыдно было видеть такую работу государственных органов", - возмущается Шпак.
Он добавил, что через сутки ожидания его все-таки пропустили. По словам очевидцев, доступ к туалету на латвийском КПП то открывали, то закрывали. Питьевую воду не давали, только техническую, никакой информации не предоставляли.
"Мы ехали в Литву через Латвию, перед нами был литовцы с ребенком. Когда семилетний ребенок захотел в туалет, латвийские пограничники предложили ему справить нужду на дороге между бетонными блоками. Проблему разрешили белорусские пограничники, пригласившие семью воспользоваться удобствами на их стороне", - рассказал в соцсетях еще один очевидец, Тема Маркелов.
По словам свидетелей, застрявшим между странами людям помогали белорусские пограничники, давали воду, пускали в туалет и магазин дьюти-фри. Латышские же чиновники прятались за формальностями и проявили поразительное равнодушие к человеческому достоинству.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что, по данным на вечер воскресенья, в пункте пропуска "Григоровщина" выезда из Белоруссии в Латвию ожидают один легковой автомобиль и 63 фуры.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
В Белоруссии назвали закрытие границы Латвией издевательством над людьми
1 августа, 16:37
 
В миреЛатвияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала