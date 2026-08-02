Постпред России при ОДКБ высказался об отношениях с Арменией

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, заявил российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году из-за невыполнения Договора о коллективной безопасности союзниками в 2021-2022 годах.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, у других стран-членов ОДКБ тоже есть "свои интересы" с Ереваном, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

"Мы хотим сохранения дружественных отношений между Россией Арменией , учитывая переплетения жизней и судеб наших народов, даже не за десятилетия, а за столетия. У других государств-членов ОДКБ тоже есть свои интересы и своя история отношений с Республикой Армения", - сказал Васильев в беседе с агентством.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня заявил, что Организация из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.

Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.