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Постпред России при ОДКБ высказался об отношениях с Арменией - РИА Новости, 02.08.2026
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07:35 02.08.2026 (обновлено: 07:43 02.08.2026)
Постпред России при ОДКБ высказался об отношениях с Арменией

Постпред при ОДКБ Васильев: Москва хочет сохранить дружбу с Ереваном

© Фото : МИД России/TelegramПолпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев
Полпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : МИД России/Telegram
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, заявил российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
  • Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году из-за невыполнения Договора о коллективной безопасности союзниками в 2021-2022 годах.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, у других стран-членов ОДКБ тоже есть "свои интересы" с Ереваном, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
"Мы хотим сохранения дружественных отношений между Россией и Арменией, учитывая переплетения жизней и судеб наших народов, даже не за десятилетия, а за столетия. У других государств-членов ОДКБ тоже есть свои интересы и своя история отношений с Республикой Армения", - сказал Васильев в беседе с агентством.
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Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня заявил, что Организация из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.
Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.
Кроме того, статья 20 устава гласит, что в случае невыполнения государством-членом положений устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов организации Совет коллективной безопасности может приостановить его участие в деятельности органов организации или исключить. Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса.
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