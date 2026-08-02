Парламент Армении нового созыва приступил к работе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая сессия Национального собрания Армении нового созыва открылась в Ереване.
- На первой сессии депутаты должны принести присягу, а после этого будет объявлено общее число депутатов — 105.
- На первой сессии планируется создание счетной комиссии, выборы председателя Национального собрания и его трех заместителей, создание постоянных комиссий и выборы их председателей.
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Первая сессия Национального собрания (парламента) Армении нового созыва открылась в воскресенье в Ереване, следует из трансляции заседания на YouTube-канале парламента.
Согласно конституции Армении, срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия первой сессии, созванной в день истечения срока полномочий парламента предыдущего созыва.
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До избрания председателя парламента заседание первой сессии открыл и председательствует на нем самый старший по возрасту депутат – представитель курдской общины республики Князь Гасанов. Во время первой сессии депутаты должны принести присягу, а отсутствующие парламентарии сделают этот на первом со своим участием заседании законодательного органа.
После присяги председательствующий объявит общее число депутатов – 105.
На первой сессии регламентом предусмотрены создание счетной комиссии, выборы председателя Национального собрания, его трех заместителей, создание постоянных комиссий и выборы их председателей.
Один из заместителей избирается из числа депутатов, включенных в состав оппозиционных фракций. Согласно конституции, председатель Национального собрания и его заместители избираются большинством голосов от общего числа депутатов.
Правящая партия выдвинула на пост спикера парламента нынешнего заместителя председателя Национального собрания Рубен Рубиняна.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов, заявляя о давлении на избирателей, вовлечении правоохранителей, использовании административного ресурса, нарушениях финансовой отчетности. После рассмотрения исков суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.