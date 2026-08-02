Парламент Армении нового созыва приступил к работе

Краткий пересказ от РИА ИИ Первая сессия Национального собрания Армении нового созыва открылась в Ереване.

На первой сессии депутаты должны принести присягу, а после этого будет объявлено общее число депутатов — 105.

На первой сессии планируется создание счетной комиссии, выборы председателя Национального собрания и его трех заместителей, создание постоянных комиссий и выборы их председателей.

ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Первая сессия Национального собрания (парламента) Армении нового созыва открылась в воскресенье в Ереване, следует из трансляции заседания на Первая сессия Национального собрания (парламента) Армении нового созыва открылась в воскресенье в Ереване, следует из трансляции заседания на YouTube -канале парламента.

Согласно конституции Армении , срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия первой сессии, созванной в день истечения срока полномочий парламента предыдущего созыва.

До избрания председателя парламента заседание первой сессии открыл и председательствует на нем самый старший по возрасту депутат – представитель курдской общины республики Князь Гасанов. Во время первой сессии депутаты должны принести присягу, а отсутствующие парламентарии сделают этот на первом со своим участием заседании законодательного органа.

После присяги председательствующий объявит общее число депутатов – 105.

На первой сессии регламентом предусмотрены создание счетной комиссии, выборы председателя Национального собрания, его трех заместителей, создание постоянных комиссий и выборы их председателей.

Один из заместителей избирается из числа депутатов, включенных в состав оппозиционных фракций. Согласно конституции, председатель Национального собрания и его заместители избираются большинством голосов от общего числа депутатов.

Правящая партия выдвинула на пост спикера парламента нынешнего заместителя председателя Национального собрания Рубен Рубиняна.

Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов, заявляя о давлении на избирателей, вовлечении правоохранителей, использовании административного ресурса, нарушениях финансовой отчетности. После рассмотрения исков суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.