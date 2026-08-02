Рейтинг@Mail.ru
Парламент Армении нового созыва приступил к работе - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 02.08.2026 (обновлено: 09:37 02.08.2026)
Парламент Армении нового созыва приступил к работе

В Ереване открылась первая сессия парламента нового созыва

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая сессия Национального собрания Армении нового созыва открылась в Ереване.
  • На первой сессии депутаты должны принести присягу, а после этого будет объявлено общее число депутатов — 105.
  • На первой сессии планируется создание счетной комиссии, выборы председателя Национального собрания и его трех заместителей, создание постоянных комиссий и выборы их председателей.
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Первая сессия Национального собрания (парламента) Армении нового созыва открылась в воскресенье в Ереване, следует из трансляции заседания на YouTube-канале парламента.
Согласно конституции Армении, срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия первой сессии, созванной в день истечения срока полномочий парламента предыдущего созыва.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения
30 июля, 16:16
До избрания председателя парламента заседание первой сессии открыл и председательствует на нем самый старший по возрасту депутат – представитель курдской общины республики Князь Гасанов. Во время первой сессии депутаты должны принести присягу, а отсутствующие парламентарии сделают этот на первом со своим участием заседании законодательного органа.
После присяги председательствующий объявит общее число депутатов – 105.
На первой сессии регламентом предусмотрены создание счетной комиссии, выборы председателя Национального собрания, его трех заместителей, создание постоянных комиссий и выборы их председателей.
Один из заместителей избирается из числа депутатов, включенных в состав оппозиционных фракций. Согласно конституции, председатель Национального собрания и его заместители избираются большинством голосов от общего числа депутатов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Пашинян предрек начало конца ЕАЭС из-за ограничения экспорта из Армении
29 июля, 19:51
Правящая партия выдвинула на пост спикера парламента нынешнего заместителя председателя Национального собрания Рубен Рубиняна.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов, заявляя о давлении на избирателей, вовлечении правоохранителей, использовании административного ресурса, нарушениях финансовой отчетности. После рассмотрения исков суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Армения не называла сроки референдума о вступлении в ЕС, заявил Песков
28 июля, 13:01
 
В миреАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала