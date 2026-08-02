Русская Арктика: уникальная, но реальная жизнь у 80-й параллели

Арктический амфитеатр

Скала Рубини поднимается на западном берегу острова Гукера почти на 200 метров. Базальтовые склоны сложены шестигранными колоннами и напоминают огромный природный музыкальный орган. Летом на этих уступах десятки тысяч птиц — кайры, чистики, бургомистры и глупыши.

Скала получила имя в 1895-м в честь итальянского оперного певца Джованни Баттисты Рубини. Решение участников экспедиции Фредерика Джексона оказалось точным: в сезон гнездования утес действительно звучит как переполненный зрителями театр.