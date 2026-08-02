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Русская Арктика: уникальная, но реальная жизнь у 80-й параллели - РИА Новости, 02.08.2026
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Туризм
 
08:00 02.08.2026 (обновлено: 08:03 02.08.2026)

Русская Арктика: уникальная, но реальная жизнь у 80-й параллели

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСемья песцов возле бывшей полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Семья песцов возле бывшей полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Семья песцов возле бывшей полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На Земле Франца-Иосифа почти нет привычных ориентиров. Расстояние измеряется проливами, ледниками и редкими постройками полярников. Лето совсем короткое, но успевает вместить птичьи базары, цветение маков и несколько недель открытой воды. На островах Гукера, Хейса, Белл, Вильчека и Земле Георга соседствуют две арктические реальности. Одна — это моржи, песцы, пуночки, белые медведи. Вторая сохранилась в домах метеостанций, в старых тракторах и оборудовании научных экспедиций.

Национальный парк "Русская Арктика" хранит этот огромный северный архив, где отпечаток лапы на снегу порой сообщает больше, чем дорожный указатель.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Соседи полярной станции

Семья песцов поселилась возле бывшей станции "Бухта Тихая" на острове Гукера. Среди домов можно найти укрытие, и совсем неподалеку скала Рубини с многотысячной птичьей колонией.

Летом белые песцы меняют зимнюю шубу на серо-бурую и почти растворяются среди камней. Зверьки любопытны и могут иногда подходить к людям.

Семья песцов возле бывшей полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Соседи полярной станции

Семья песцов поселилась возле бывшей станции "Бухта Тихая" на острове Гукера. Среди домов можно найти укрытие, и совсем неподалеку скала Рубини с многотысячной птичьей колонией.

Летом белые песцы меняют зимнюю шубу на серо-бурую и почти растворяются среди камней. Зверьки любопытны и могут иногда подходить к людям.

© РИА Новости / Илья Тимин
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1 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Арктический амфитеатр

Скала Рубини поднимается на западном берегу острова Гукера почти на 200 метров. Базальтовые склоны сложены шестигранными колоннами и напоминают огромный природный музыкальный орган. Летом на этих уступах десятки тысяч птиц — кайры, чистики, бургомистры и глупыши.

Скала получила имя в 1895-м в честь итальянского оперного певца Джованни Баттисты Рубини. Решение участников экспедиции Фредерика Джексона оказалось точным: в сезон гнездования утес действительно звучит как переполненный зрителями театр.

Скала Рубини на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Арктический амфитеатр

Скала Рубини поднимается на западном берегу острова Гукера почти на 200 метров. Базальтовые склоны сложены шестигранными колоннами и напоминают огромный природный музыкальный орган. Летом на этих уступах десятки тысяч птиц — кайры, чистики, бургомистры и глупыши.

Скала получила имя в 1895-м в честь итальянского оперного певца Джованни Баттисты Рубини. Решение участников экспедиции Фредерика Джексона оказалось точным: в сезон гнездования утес действительно звучит как переполненный зрителями театр.

© РИА Новости / Илья Тимин
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2 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Хозяин мелководья

Моржи у острова Вильчека нередко держатся возле берега. Там на дне можно найти моллюсков и еще что-нибудь полезное.

На Земле Франца-Иосифа обитает атлантический морж, занесенный в Красную книгу России. Животные отдыхают на плавучих льдинах и береговых лежбищах, иногда собираясь большими группами. Архипелаг остается одним из главных районов их обитания в российской части Арктики.

Наблюдать за лежбищем разрешается с дистанции: резкий шум или приближение людей способны вызвать панику и массовый уход животных в воду.

Морж у берега острова Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа

Хозяин мелководья

Моржи у острова Вильчека нередко держатся возле берега. Там на дне можно найти моллюсков и еще что-нибудь полезное.

На Земле Франца-Иосифа обитает атлантический морж, занесенный в Красную книгу России. Животные отдыхают на плавучих льдинах и береговых лежбищах, иногда собираясь большими группами. Архипелаг остается одним из главных районов их обитания в российской части Арктики.

Наблюдать за лежбищем разрешается с дистанции: резкий шум или приближение людей способны вызвать панику и массовый уход животных в воду.

© РИА Новости / Илья Тимин
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3 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Бухта, где осталась эпоха

Первая советская полярная станция на Земле Франца-Иосифа — "Бухта Тихая", открытая в августе 1929-го. Здесь вели метеорологические, геофизические и другие научные наблюдения. Работа продолжалась до 1960-го.

Сейчас в бухте сохраняются 18 зданий, пара тракторов, остатки самолетов и другое оборудование. В помещениях размещены музейная экспозиция и визит-центр, а летом действует самое северное почтовое отделение России.

Бывшая полярная станция Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Бухта, где осталась эпоха

Первая советская полярная станция на Земле Франца-Иосифа — "Бухта Тихая", открытая в августе 1929-го. Здесь вели метеорологические, геофизические и другие научные наблюдения. Работа продолжалась до 1960-го.

Сейчас в бухте сохраняются 18 зданий, пара тракторов, остатки самолетов и другое оборудование. В помещениях размещены музейная экспозиция и визит-центр, а летом действует самое северное почтовое отделение России.

© РИА Новости / Илья Тимин
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4 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Птица открытого моря

Глупыш принадлежит к семейству буревестниковых и почти всю жизнь проводит над морем. Его легко узнать по плотному телу, короткой шее и полету с долгим скольжением над водой. На сушу птицы возвращаются ради гнездования, занимая уступы прибрежных скал. На острове Гукера они селятся в колонии Рубини.

От наземных хищников глупыш защищается способом, который сложно назвать изящным: выбрасывает маслянистую жидкость с резким запахом. В Арктике не до эстетики — надо уметь выживать.

Глупыш в прибрежной зоне острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Птица открытого моря

Глупыш принадлежит к семейству буревестниковых и почти всю жизнь проводит над морем. Его легко узнать по плотному телу, короткой шее и полету с долгим скольжением над водой. На сушу птицы возвращаются ради гнездования, занимая уступы прибрежных скал. На острове Гукера они селятся в колонии Рубини.

От наземных хищников глупыш защищается способом, который сложно назвать изящным: выбрасывает маслянистую жидкость с резким запахом. В Арктике не до эстетики — надо уметь выживать.

© РИА Новости / Илья Тимин
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5 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Цветок короткого лета

Полярный мак растет на каменистых участках, где почва бедна, ветер почти не стихает, а снег порой держится до середины лета. Опушенные листья и невысокий стебель помогают сохранять тепло. Цветок поворачивается вслед за солнцем, собирая его лучи в чаше венчика.

Желтые лепестки на сером грунте острова Гукера выглядят почти вызывающе. Впрочем, для высокоширотной Арктики этот вид вполне обычен: короткий сезон требует яркого и очень быстрого появления.

Полярный мак на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Цветок короткого лета

Полярный мак растет на каменистых участках, где почва бедна, ветер почти не стихает, а снег порой держится до середины лета. Опушенные листья и невысокий стебель помогают сохранять тепло. Цветок поворачивается вслед за солнцем, собирая его лучи в чаше венчика.

Желтые лепестки на сером грунте острова Гукера выглядят почти вызывающе. Впрочем, для высокоширотной Арктики этот вид вполне обычен: короткий сезон требует яркого и очень быстрого появления.

© РИА Новости / Илья Тимин
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6 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Ледяной фасад Вильчека

Земля Франца-Иосифа едва ли не полностью покрыта ледниками. Во многих местах они выходят прямо к морю, образуя высокие обрывы, трещины и ледопады. Ледяная стена острова Вильчека выглядит неподвижной только в кадре. Масса медленно сползает под собственной тяжестью, ломается у побережья и дает начало айсбергам.

Земля Франца-Иосифа считается самым оледенелым участком суши Российской Арктики. Здесь лед меняет очертания берегов, направляет движение животных и определяет маршруты экспедиций.

Ледник на острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа

Ледяной фасад Вильчека

Земля Франца-Иосифа едва ли не полностью покрыта ледниками. Во многих местах они выходят прямо к морю, образуя высокие обрывы, трещины и ледопады. Ледяная стена острова Вильчека выглядит неподвижной только в кадре. Масса медленно сползает под собственной тяжестью, ломается у побережья и дает начало айсбергам.

Земля Франца-Иосифа считается самым оледенелым участком суши Российской Арктики. Здесь лед меняет очертания берегов, направляет движение животных и определяет маршруты экспедиций.

© РИА Новости / Илья Тимин
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7 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Кладка среди камней

Гнездо кулика-песочника на Земле Георга устроено прямо на грунте. Неглубокая ямка, немного растительного материала и пятнистая окраска яиц делают кладку почти незаметной среди щебня.

Открытый островной ландшафт оставляет пернатым мало укрытий, поэтому главное здесь — маскировка и осторожность. Приближение человека может заставить взрослую птицу покинуть гнездо, оставив яйца без тепла и защиты от хищников.

Гнездо кулика-песочника на острове Георга архипелага Земля Франца-Иосифа

Кладка среди камней

Гнездо кулика-песочника на Земле Георга устроено прямо на грунте. Неглубокая ямка, немного растительного материала и пятнистая окраска яиц делают кладку почти незаметной среди щебня.

Открытый островной ландшафт оставляет пернатым мало укрытий, поэтому главное здесь — маскировка и осторожность. Приближение человека может заставить взрослую птицу покинуть гнездо, оставив яйца без тепла и защиты от хищников.

© РИА Новости / Илья Тимин
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8 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Белая птица Земли Георга

Пуночка входит в число самых северных певчих птиц планеты. Весной самцы появляются среди снега, занимая участки в каменных россыпях. Гнезда птицы прячут в трещинах, пустотах между валунами и других естественных нишах. В летнем окрасе сочетаются белые, черные и рыжеватые цвета.

В воздухе пуночку легко заметить, на земле она быстро маскируется среди светлых камней. Ее короткая песня становится одним из редких голосов островной тундры.

Пуночка на острове Георга архипелага Земля Франца-Иосифа

Белая птица Земли Георга

Пуночка входит в число самых северных певчих птиц планеты. Весной самцы появляются среди снега, занимая участки в каменных россыпях. Гнезда птицы прячут в трещинах, пустотах между валунами и других естественных нишах. В летнем окрасе сочетаются белые, черные и рыжеватые цвета.

В воздухе пуночку легко заметить, на земле она быстро маскируется среди светлых камней. Ее короткая песня становится одним из редких голосов островной тундры.

© РИА Новости / Илья Тимин
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9 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Машина, оставшаяся на маршруте

Гусеничный трактор ДТ-55 работал в районе станции "Бухта Тихая" — доставлял грузы к стационару на куполе Чюрлениса, где ученые исследовали ледник острова Гукера.

После закрытия станции трактор остался на берегу и вошел в исторический комплекс. Ржавый корпус сегодня напоминает о времени, когда каждый ящик с оборудованием проходил длинный путь через море, лед и бездорожье.

Трактор ДТ-55 неподалеку от бывшей полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Машина, оставшаяся на маршруте

Гусеничный трактор ДТ-55 работал в районе станции "Бухта Тихая" — доставлял грузы к стационару на куполе Чюрлениса, где ученые исследовали ледник острова Гукера.

После закрытия станции трактор остался на берегу и вошел в исторический комплекс. Ржавый корпус сегодня напоминает о времени, когда каждый ящик с оборудованием проходил длинный путь через море, лед и бездорожье.

© РИА Новости / Илья Тимин
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10 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Медведь среди льдов

Белый медведь возле острова Хейса движется по своей главной охотничьей территории.

В теплый сезон звери выходят на острова, обследуют берега, птичьи колонии и окрестности полярных станций. Белый медведь занесен в Красную книгу России. Встреча с ним требует строгой дистанции и дисциплины: крупный хищник способен быстро передвигаться и проявлять интерес к любым новым объектам на побережье.

Белый медведь неподалеку от острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа

Медведь среди льдов

Белый медведь возле острова Хейса движется по своей главной охотничьей территории.

В теплый сезон звери выходят на острова, обследуют берега, птичьи колонии и окрестности полярных станций. Белый медведь занесен в Красную книгу России. Встреча с ним требует строгой дистанции и дисциплины: крупный хищник способен быстро передвигаться и проявлять интерес к любым новым объектам на побережье.

© РИА Новости / Илья Тимин
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11 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Остров в форме колокола

Белл находится в южной части Земли Франца-Иосифа. Его открыла в 1880 году британская экспедиция. Очертания суши напомнили путешественникам колокол, что и определило название.

На северном берегу сохранился Дом Эйры, построенный участниками следующей экспедиции Ли Смита в августе 1881-го. Это одно из старейших уцелевших зданий архипелага.

Остров Белл архипелага Земля Франца-Иосифа

Остров в форме колокола

Белл находится в южной части Земли Франца-Иосифа. Его открыла в 1880 году британская экспедиция. Очертания суши напомнили путешественникам колокол, что и определило название.

На северном берегу сохранился Дом Эйры, построенный участниками следующей экспедиции Ли Смита в августе 1881-го. Это одно из старейших уцелевших зданий архипелага.

© РИА Новости / Илья Тимин
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12 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Остров ракетной метеорологии

Полярную станцию на острове Хейса основали осенью 1957-го в рамках Международного геофизического года. Позднее она получила имя радиста и полярника Эрнста Кренкеля и стала крупной геофизической обсерваторией. Отсюда запускали метеорологические ракеты М-100, которые поднимали научные приборы на высоту до ста километров.

В период расцвета на станции жили и работали до двухсот человек. Сохранившаяся техника выглядит как экспозиция, расставленная самой Арктикой.

Выставка полярной техники неподалеку от бывшей полярной станции на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа

Остров ракетной метеорологии

Полярную станцию на острове Хейса основали осенью 1957-го в рамках Международного геофизического года. Позднее она получила имя радиста и полярника Эрнста Кренкеля и стала крупной геофизической обсерваторией. Отсюда запускали метеорологические ракеты М-100, которые поднимали научные приборы на высоту до ста километров.

В период расцвета на станции жили и работали до двухсот человек. Сохранившаяся техника выглядит как экспозиция, расставленная самой Арктикой.

© РИА Новости / Илья Тимин
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13 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Встреча у борта

Белый медведь на острове Хейса наблюдает за научно-исследовательским судном "Профессор Молчанов". Для экспедиционного корабля такие встречи означают повышенную готовность. Перед высадкой берег осматривают, группы идут в сопровождении инспекторов, маршрут приходится менять при появлении хищника.

Судно доставляет людей к удаленным островам, однако окончательное решение всегда остается за погодой, льдом и местными обитателями.

Белый медведь на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа

Встреча у борта

Белый медведь на острове Хейса наблюдает за научно-исследовательским судном "Профессор Молчанов". Для экспедиционного корабля такие встречи означают повышенную готовность. Перед высадкой берег осматривают, группы идут в сопровождении инспекторов, маршрут приходится менять при появлении хищника.

Судно доставляет людей к удаленным островам, однако окончательное решение всегда остается за погодой, льдом и местными обитателями.

© РИА Новости / Илья Тимин
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14 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Птичий город на базальте

Птичий базар на скале Рубини устроен почти как многоэтажный город. Люрики выбирают северные склоны ближе к воде, кайры занимают открытые карнизы, глупыши и бургомистры располагаются на площадках в центральной части утеса. Такое распределение позволяет десяткам тысяч птиц одновременно выводить потомство на сравнительно небольшой территории.

Помет удобряет почву у подножия скалы, поэтому растительность здесь заметно гуще. Яйца и птенцы привлекают песцов, а порой и белых медведей.

Птичий базар на скале Рубини на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Птичий город на базальте

Птичий базар на скале Рубини устроен почти как многоэтажный город. Люрики выбирают северные склоны ближе к воде, кайры занимают открытые карнизы, глупыши и бургомистры располагаются на площадках в центральной части утеса. Такое распределение позволяет десяткам тысяч птиц одновременно выводить потомство на сравнительно небольшой территории.

Помет удобряет почву у подножия скалы, поэтому растительность здесь заметно гуще. Яйца и птенцы привлекают песцов, а порой и белых медведей.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Подпись на снегу

Следы белого медведя на острове Гукера сообщают о присутствии зверя раньше, чем он появляется в поле зрения. Широкие лапы распределяют вес хищника на снегу и помогают передвигаться по рыхлой поверхности. Мощные когти удерживают животное на льду, шерсть между пальцами защищает от холода. Такая цепочка отпечатков служит предупреждением: берег тогда осматривают особенно внимательно, группу держат вместе, высадку при необходимости отменяют.

В Арктике это самый лаконичный дорожный знак: хозяин территории где-то рядом.

Следы белого медведя на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

Подпись на снегу

Следы белого медведя на острове Гукера сообщают о присутствии зверя раньше, чем он появляется в поле зрения. Широкие лапы распределяют вес хищника на снегу и помогают передвигаться по рыхлой поверхности. Мощные когти удерживают животное на льду, шерсть между пальцами защищает от холода. Такая цепочка отпечатков служит предупреждением: берег тогда осматривают особенно внимательно, группу держат вместе, высадку при необходимости отменяют.

В Арктике это самый лаконичный дорожный знак: хозяин территории где-то рядом.

© РИА Новости / Илья Тимин
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16 из 16
 
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