Русская Арктика: уникальная, но реальная жизнь у 80-й параллели

Национальный парк "Русская Арктика" хранит этот огромный северный архив, где отпечаток лапы на снегу порой сообщает больше, чем дорожный указатель.
Соседи полярной станции
Семья песцов поселилась возле бывшей станции "Бухта Тихая" на острове Гукера. Среди домов можно найти укрытие, и совсем неподалеку скала Рубини с многотысячной птичьей колонией.
Летом белые песцы меняют зимнюю шубу на серо-бурую и почти растворяются среди камней. Зверьки любопытны и могут иногда подходить к людям.
Соседи полярной станции
Семья песцов поселилась возле бывшей станции "Бухта Тихая" на острове Гукера. Среди домов можно найти укрытие, и совсем неподалеку скала Рубини с многотысячной птичьей колонией.
Летом белые песцы меняют зимнюю шубу на серо-бурую и почти растворяются среди камней. Зверьки любопытны и могут иногда подходить к людям.
Арктический амфитеатр
Скала Рубини поднимается на западном берегу острова Гукера почти на 200 метров. Базальтовые склоны сложены шестигранными колоннами и напоминают огромный природный музыкальный орган. Летом на этих уступах десятки тысяч птиц — кайры, чистики, бургомистры и глупыши.
Скала получила имя в 1895-м в честь итальянского оперного певца Джованни Баттисты Рубини. Решение участников экспедиции Фредерика Джексона оказалось точным: в сезон гнездования утес действительно звучит как переполненный зрителями театр.
Арктический амфитеатр
Скала Рубини поднимается на западном берегу острова Гукера почти на 200 метров. Базальтовые склоны сложены шестигранными колоннами и напоминают огромный природный музыкальный орган. Летом на этих уступах десятки тысяч птиц — кайры, чистики, бургомистры и глупыши.
Скала получила имя в 1895-м в честь итальянского оперного певца Джованни Баттисты Рубини. Решение участников экспедиции Фредерика Джексона оказалось точным: в сезон гнездования утес действительно звучит как переполненный зрителями театр.
Хозяин мелководья
Моржи у острова Вильчека нередко держатся возле берега. Там на дне можно найти моллюсков и еще что-нибудь полезное.
На Земле Франца-Иосифа обитает атлантический морж, занесенный в Красную книгу России. Животные отдыхают на плавучих льдинах и береговых лежбищах, иногда собираясь большими группами. Архипелаг остается одним из главных районов их обитания в российской части Арктики.
Наблюдать за лежбищем разрешается с дистанции: резкий шум или приближение людей способны вызвать панику и массовый уход животных в воду.
Хозяин мелководья
Моржи у острова Вильчека нередко держатся возле берега. Там на дне можно найти моллюсков и еще что-нибудь полезное.
На Земле Франца-Иосифа обитает атлантический морж, занесенный в Красную книгу России. Животные отдыхают на плавучих льдинах и береговых лежбищах, иногда собираясь большими группами. Архипелаг остается одним из главных районов их обитания в российской части Арктики.
Наблюдать за лежбищем разрешается с дистанции: резкий шум или приближение людей способны вызвать панику и массовый уход животных в воду.
Бухта, где осталась эпоха
Первая советская полярная станция на Земле Франца-Иосифа — "Бухта Тихая", открытая в августе 1929-го. Здесь вели метеорологические, геофизические и другие научные наблюдения. Работа продолжалась до 1960-го.
Сейчас в бухте сохраняются 18 зданий, пара тракторов, остатки самолетов и другое оборудование. В помещениях размещены музейная экспозиция и визит-центр, а летом действует самое северное почтовое отделение России.
Бухта, где осталась эпоха
Первая советская полярная станция на Земле Франца-Иосифа — "Бухта Тихая", открытая в августе 1929-го. Здесь вели метеорологические, геофизические и другие научные наблюдения. Работа продолжалась до 1960-го.
Сейчас в бухте сохраняются 18 зданий, пара тракторов, остатки самолетов и другое оборудование. В помещениях размещены музейная экспозиция и визит-центр, а летом действует самое северное почтовое отделение России.
Птица открытого моря
Глупыш принадлежит к семейству буревестниковых и почти всю жизнь проводит над морем. Его легко узнать по плотному телу, короткой шее и полету с долгим скольжением над водой. На сушу птицы возвращаются ради гнездования, занимая уступы прибрежных скал. На острове Гукера они селятся в колонии Рубини.
От наземных хищников глупыш защищается способом, который сложно назвать изящным: выбрасывает маслянистую жидкость с резким запахом. В Арктике не до эстетики — надо уметь выживать.
Птица открытого моря
Глупыш принадлежит к семейству буревестниковых и почти всю жизнь проводит над морем. Его легко узнать по плотному телу, короткой шее и полету с долгим скольжением над водой. На сушу птицы возвращаются ради гнездования, занимая уступы прибрежных скал. На острове Гукера они селятся в колонии Рубини.
От наземных хищников глупыш защищается способом, который сложно назвать изящным: выбрасывает маслянистую жидкость с резким запахом. В Арктике не до эстетики — надо уметь выживать.
Цветок короткого лета
Полярный мак растет на каменистых участках, где почва бедна, ветер почти не стихает, а снег порой держится до середины лета. Опушенные листья и невысокий стебель помогают сохранять тепло. Цветок поворачивается вслед за солнцем, собирая его лучи в чаше венчика.
Желтые лепестки на сером грунте острова Гукера выглядят почти вызывающе. Впрочем, для высокоширотной Арктики этот вид вполне обычен: короткий сезон требует яркого и очень быстрого появления.
Цветок короткого лета
Полярный мак растет на каменистых участках, где почва бедна, ветер почти не стихает, а снег порой держится до середины лета. Опушенные листья и невысокий стебель помогают сохранять тепло. Цветок поворачивается вслед за солнцем, собирая его лучи в чаше венчика.
Желтые лепестки на сером грунте острова Гукера выглядят почти вызывающе. Впрочем, для высокоширотной Арктики этот вид вполне обычен: короткий сезон требует яркого и очень быстрого появления.
Ледяной фасад Вильчека
Земля Франца-Иосифа едва ли не полностью покрыта ледниками. Во многих местах они выходят прямо к морю, образуя высокие обрывы, трещины и ледопады. Ледяная стена острова Вильчека выглядит неподвижной только в кадре. Масса медленно сползает под собственной тяжестью, ломается у побережья и дает начало айсбергам.
Земля Франца-Иосифа считается самым оледенелым участком суши Российской Арктики. Здесь лед меняет очертания берегов, направляет движение животных и определяет маршруты экспедиций.
Ледяной фасад Вильчека
Земля Франца-Иосифа едва ли не полностью покрыта ледниками. Во многих местах они выходят прямо к морю, образуя высокие обрывы, трещины и ледопады. Ледяная стена острова Вильчека выглядит неподвижной только в кадре. Масса медленно сползает под собственной тяжестью, ломается у побережья и дает начало айсбергам.
Земля Франца-Иосифа считается самым оледенелым участком суши Российской Арктики. Здесь лед меняет очертания берегов, направляет движение животных и определяет маршруты экспедиций.
Кладка среди камней
Гнездо кулика-песочника на Земле Георга устроено прямо на грунте. Неглубокая ямка, немного растительного материала и пятнистая окраска яиц делают кладку почти незаметной среди щебня.
Открытый островной ландшафт оставляет пернатым мало укрытий, поэтому главное здесь — маскировка и осторожность. Приближение человека может заставить взрослую птицу покинуть гнездо, оставив яйца без тепла и защиты от хищников.
Кладка среди камней
Гнездо кулика-песочника на Земле Георга устроено прямо на грунте. Неглубокая ямка, немного растительного материала и пятнистая окраска яиц делают кладку почти незаметной среди щебня.
Открытый островной ландшафт оставляет пернатым мало укрытий, поэтому главное здесь — маскировка и осторожность. Приближение человека может заставить взрослую птицу покинуть гнездо, оставив яйца без тепла и защиты от хищников.
Белая птица Земли Георга
Пуночка входит в число самых северных певчих птиц планеты. Весной самцы появляются среди снега, занимая участки в каменных россыпях. Гнезда птицы прячут в трещинах, пустотах между валунами и других естественных нишах. В летнем окрасе сочетаются белые, черные и рыжеватые цвета.
В воздухе пуночку легко заметить, на земле она быстро маскируется среди светлых камней. Ее короткая песня становится одним из редких голосов островной тундры.
Белая птица Земли Георга
Пуночка входит в число самых северных певчих птиц планеты. Весной самцы появляются среди снега, занимая участки в каменных россыпях. Гнезда птицы прячут в трещинах, пустотах между валунами и других естественных нишах. В летнем окрасе сочетаются белые, черные и рыжеватые цвета.
В воздухе пуночку легко заметить, на земле она быстро маскируется среди светлых камней. Ее короткая песня становится одним из редких голосов островной тундры.
Машина, оставшаяся на маршруте
Гусеничный трактор ДТ-55 работал в районе станции "Бухта Тихая" — доставлял грузы к стационару на куполе Чюрлениса, где ученые исследовали ледник острова Гукера.
После закрытия станции трактор остался на берегу и вошел в исторический комплекс. Ржавый корпус сегодня напоминает о времени, когда каждый ящик с оборудованием проходил длинный путь через море, лед и бездорожье.
Машина, оставшаяся на маршруте
Гусеничный трактор ДТ-55 работал в районе станции "Бухта Тихая" — доставлял грузы к стационару на куполе Чюрлениса, где ученые исследовали ледник острова Гукера.
После закрытия станции трактор остался на берегу и вошел в исторический комплекс. Ржавый корпус сегодня напоминает о времени, когда каждый ящик с оборудованием проходил длинный путь через море, лед и бездорожье.
Медведь среди льдов
Белый медведь возле острова Хейса движется по своей главной охотничьей территории.
В теплый сезон звери выходят на острова, обследуют берега, птичьи колонии и окрестности полярных станций. Белый медведь занесен в Красную книгу России. Встреча с ним требует строгой дистанции и дисциплины: крупный хищник способен быстро передвигаться и проявлять интерес к любым новым объектам на побережье.
Медведь среди льдов
Белый медведь возле острова Хейса движется по своей главной охотничьей территории.
В теплый сезон звери выходят на острова, обследуют берега, птичьи колонии и окрестности полярных станций. Белый медведь занесен в Красную книгу России. Встреча с ним требует строгой дистанции и дисциплины: крупный хищник способен быстро передвигаться и проявлять интерес к любым новым объектам на побережье.
Остров в форме колокола
Белл находится в южной части Земли Франца-Иосифа. Его открыла в 1880 году британская экспедиция. Очертания суши напомнили путешественникам колокол, что и определило название.
На северном берегу сохранился Дом Эйры, построенный участниками следующей экспедиции Ли Смита в августе 1881-го. Это одно из старейших уцелевших зданий архипелага.
Остров в форме колокола
Белл находится в южной части Земли Франца-Иосифа. Его открыла в 1880 году британская экспедиция. Очертания суши напомнили путешественникам колокол, что и определило название.
На северном берегу сохранился Дом Эйры, построенный участниками следующей экспедиции Ли Смита в августе 1881-го. Это одно из старейших уцелевших зданий архипелага.
Остров ракетной метеорологии
Полярную станцию на острове Хейса основали осенью 1957-го в рамках Международного геофизического года. Позднее она получила имя радиста и полярника Эрнста Кренкеля и стала крупной геофизической обсерваторией. Отсюда запускали метеорологические ракеты М-100, которые поднимали научные приборы на высоту до ста километров.
В период расцвета на станции жили и работали до двухсот человек. Сохранившаяся техника выглядит как экспозиция, расставленная самой Арктикой.
Остров ракетной метеорологии
Полярную станцию на острове Хейса основали осенью 1957-го в рамках Международного геофизического года. Позднее она получила имя радиста и полярника Эрнста Кренкеля и стала крупной геофизической обсерваторией. Отсюда запускали метеорологические ракеты М-100, которые поднимали научные приборы на высоту до ста километров.
В период расцвета на станции жили и работали до двухсот человек. Сохранившаяся техника выглядит как экспозиция, расставленная самой Арктикой.
Встреча у борта
Белый медведь на острове Хейса наблюдает за научно-исследовательским судном "Профессор Молчанов". Для экспедиционного корабля такие встречи означают повышенную готовность. Перед высадкой берег осматривают, группы идут в сопровождении инспекторов, маршрут приходится менять при появлении хищника.
Судно доставляет людей к удаленным островам, однако окончательное решение всегда остается за погодой, льдом и местными обитателями.
Встреча у борта
Белый медведь на острове Хейса наблюдает за научно-исследовательским судном "Профессор Молчанов". Для экспедиционного корабля такие встречи означают повышенную готовность. Перед высадкой берег осматривают, группы идут в сопровождении инспекторов, маршрут приходится менять при появлении хищника.
Судно доставляет людей к удаленным островам, однако окончательное решение всегда остается за погодой, льдом и местными обитателями.
Птичий город на базальте
Птичий базар на скале Рубини устроен почти как многоэтажный город. Люрики выбирают северные склоны ближе к воде, кайры занимают открытые карнизы, глупыши и бургомистры располагаются на площадках в центральной части утеса. Такое распределение позволяет десяткам тысяч птиц одновременно выводить потомство на сравнительно небольшой территории.
Помет удобряет почву у подножия скалы, поэтому растительность здесь заметно гуще. Яйца и птенцы привлекают песцов, а порой и белых медведей.
Птичий город на базальте
Птичий базар на скале Рубини устроен почти как многоэтажный город. Люрики выбирают северные склоны ближе к воде, кайры занимают открытые карнизы, глупыши и бургомистры располагаются на площадках в центральной части утеса. Такое распределение позволяет десяткам тысяч птиц одновременно выводить потомство на сравнительно небольшой территории.
Помет удобряет почву у подножия скалы, поэтому растительность здесь заметно гуще. Яйца и птенцы привлекают песцов, а порой и белых медведей.
Подпись на снегу
Следы белого медведя на острове Гукера сообщают о присутствии зверя раньше, чем он появляется в поле зрения. Широкие лапы распределяют вес хищника на снегу и помогают передвигаться по рыхлой поверхности. Мощные когти удерживают животное на льду, шерсть между пальцами защищает от холода. Такая цепочка отпечатков служит предупреждением: берег тогда осматривают особенно внимательно, группу держат вместе, высадку при необходимости отменяют.
В Арктике это самый лаконичный дорожный знак: хозяин территории где-то рядом.
Подпись на снегу
Следы белого медведя на острове Гукера сообщают о присутствии зверя раньше, чем он появляется в поле зрения. Широкие лапы распределяют вес хищника на снегу и помогают передвигаться по рыхлой поверхности. Мощные когти удерживают животное на льду, шерсть между пальцами защищает от холода. Такая цепочка отпечатков служит предупреждением: берег тогда осматривают особенно внимательно, группу держат вместе, высадку при необходимости отменяют.
В Арктике это самый лаконичный дорожный знак: хозяин территории где-то рядом.