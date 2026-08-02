В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.