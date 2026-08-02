В аэропортах Екатеринбурга и Ижевска ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Екатеринбурга и Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Екатеринбурга и Ижевска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Екатеринбург ("Кольцово"), Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.