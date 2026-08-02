В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика, Кирова, Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Кирова, Оренбурга и Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджика, Кирова (Победилово), Оренбурга, Уфы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.