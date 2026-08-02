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Российские аэропорты установят кнопки вызова помощи с шрифтом Брайля - РИА Новости, 02.08.2026
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03:23 02.08.2026
Российские аэропорты установят кнопки вызова помощи с шрифтом Брайля

В аэропортах установят кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года в российских аэропортах на входах установят кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров с шрифтом Брайля.
  • Новые правила предусматривают полное бесплатное сопровождение маломобильных граждан в аэропорту: встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, предоставление кресла-коляски, помощь с багажом и встреча в аэропорту назначения.
  • Маломобильные пассажиры, включая ветеранов СВО, смогут бесплатно бронировать места в самолете на этапе покупки билета и получат гарантированное место рядом для сопровождающего без дополнительной платы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские аэропорты будут устанавливать на входах кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров с шрифтом Брайля, следует из приказа министерства, который изучило РИА Новости.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Это новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах. Министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что, в частности, новыми правилами вводится полное бесплатное сопровождение маломобильных граждан в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения.
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"Для получения информации о прибытии пассажира в аэропорт обслуживающая организация должна обеспечить установление на входах в аэровокзалы (терминалы) и в иных местах, определяемых обслуживающей организацией, кнопок оповещения (вызова) работника обслуживающей организации или иных технических средств, используемых для оповещения… о прибытии пассажира в аэропорт", - сказано в приказе.
Такие кнопки должны находиться в непосредственной близости от входа в аэровокзалы.
"Обслуживающая организация должна обеспечить обозначение рельефно-точечным шрифтом Брайля названия кнопок оповещения (вызова) работника обслуживающей организации или иных технических средств, используемых для оповещения работника обслуживающей организации о прибытии пассажира в аэропорт", - пишет Минтранс РФ.
Другие пункты новых правил обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах, в частности, предусматривают, что места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы.
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