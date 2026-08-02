Российские аэропорты установят кнопки вызова помощи с шрифтом Брайля

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года в российских аэропортах на входах установят кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров с шрифтом Брайля.

Новые правила предусматривают полное бесплатное сопровождение маломобильных граждан в аэропорту: встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, предоставление кресла-коляски, помощь с багажом и встреча в аэропорту назначения.

Маломобильные пассажиры, включая ветеранов СВО, смогут бесплатно бронировать места в самолете на этапе покупки билета и получат гарантированное место рядом для сопровождающего без дополнительной платы.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские аэропорты будут устанавливать на входах кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров с шрифтом Брайля, следует из приказа министерства, который изучило РИА Новости.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Это новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах. Министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что, в частности, новыми правилами вводится полное бесплатное сопровождение маломобильных граждан в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения.

"Для получения информации о прибытии пассажира в аэропорт обслуживающая организация должна обеспечить установление на входах в аэровокзалы (терминалы) и в иных местах, определяемых обслуживающей организацией, кнопок оповещения (вызова) работника обслуживающей организации или иных технических средств, используемых для оповещения… о прибытии пассажира в аэропорт", - сказано в приказе.

Такие кнопки должны находиться в непосредственной близости от входа в аэровокзалы.

"Обслуживающая организация должна обеспечить обозначение рельефно-точечным шрифтом Брайля названия кнопок оповещения (вызова) работника обслуживающей организации или иных технических средств, используемых для оповещения работника обслуживающей организации о прибытии пассажира в аэропорт", - пишет Минтранс РФ