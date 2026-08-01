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СМИ: землетрясение около Неаполя вызвало повреждения в городе - РИА Новости, 01.08.2026
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07:24 01.08.2026
СМИ: землетрясение около Неаполя вызвало повреждения в городе

Reuters: землетрясение около Неаполя вызвало незначительные повреждения в городе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на Неаполь
Вид на Неаполь - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя.
  • В Неаполе и окрестностях произошли незначительные повреждения зданий.
  • В качестве меры предосторожности было приостановлено метро и прервалось движение поездов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Незначительные повреждения зданий произошли в итальянском городе Неаполе из-за произошедшего неподалеку от него землетрясения, передает агентство Рейтер со ссылкой на итальянскую пожарную службу.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя.
"Итальянская пожарная служба заявила, что поступили сообщения о незначительном повреждении зданий в Неаполе и неподалеку от него, но добавила, что их команды не получали никаких срочных запросов о помощи или спасении жителей", - говорится в публикации агентства.
Рейтер передает со ссылкой на местные власти, что в качестве меры предосторожности было приостановлено метро, а также прервалось движение поездов.
Ссылаясь на итальянские СМИ, Рейтер подчеркивает, что это было одно из сильнейших землетрясений, зафиксированных в этом районе страны.
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