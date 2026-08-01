СМИ: землетрясение около Неаполя вызвало повреждения в городе

Краткий пересказ от РИА ИИ Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя.

В Неаполе и окрестностях произошли незначительные повреждения зданий.

В качестве меры предосторожности было приостановлено метро и прервалось движение поездов.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Незначительные повреждения зданий произошли в итальянском городе Неаполе из-за произошедшего неподалеку от него землетрясения, передает агентство Незначительные повреждения зданий произошли в итальянском городе Неаполе из-за произошедшего неподалеку от него землетрясения, передает агентство Рейтер со ссылкой на итальянскую пожарную службу.

"Итальянская пожарная служба заявила, что поступили сообщения о незначительном повреждении зданий в Неаполе и неподалеку от него, но добавила, что их команды не получали никаких срочных запросов о помощи или спасении жителей", - говорится в публикации агентства.

Рейтер передает со ссылкой на местные власти, что в качестве меры предосторожности было приостановлено метро, а также прервалось движение поездов.