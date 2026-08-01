В Запорожье прогремели взрывы

Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.