Рейтинг@Mail.ru
Закон об особенностях содержания подозреваемых вступил в силу - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 01.08.2026
Закон об особенностях содержания подозреваемых вступил в силу

Закон об особенностях содержания конвоируемых подозреваемых вступил в силу

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания в зданиях судов, вступил в силу.
  • Судебный департамент при Верховном суде РФ устанавливает норму площади на одного человека и требования к оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию в зданиях судов общей юрисдикции, а для зданий судебных участков мировых судей эти нормы определяются законодательством субъекта РФ.
  • МВД России, Минобороны РФ и ФСБ России по согласованию с другими ведомствами определяют порядок охраны и приема пищи подозреваемых и обвиняемых в помещениях временного пребывания.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания в зданиях судов, вступил в силу в субботу.
Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля 2025 года.
Документом устанавливается, что судебный департамент при Верховном суде РФ устанавливает норму площади на одного человека и требования к оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию в зданиях судов общей юрисдикции при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. А в зданиях судебных участков мировых судей норма площади и требования определяются законодательством субъекта РФ.
Также, согласно закону, на МВД России по согласованию с ФСИН РФ, Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ возлагаются полномочия по определению порядка охраны подозреваемых и обвиняемых в таких помещениях и определение порядка приема пищи подозреваемыми и обвиняемыми.
Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых в помещениях временного пребывания под охраной воинских частей или военной полиции ВС РФ, в том числе порядок приема пищи и организации оказания им медпомощи, определяется Минобороны РФ по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
А порядок охраны подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания под охраной органов Федеральной службы безопасности определяется ФСБ России по согласованию с ГП РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Володин перечислил законы, которые вступают в силу в августе
Вчера, 08:55
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала