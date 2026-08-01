Закон об особенностях содержания подозреваемых вступил в силу

Краткий пересказ от РИА ИИ Закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания в зданиях судов, вступил в силу.

Судебный департамент при Верховном суде РФ устанавливает норму площади на одного человека и требования к оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию в зданиях судов общей юрисдикции, а для зданий судебных участков мировых судей эти нормы определяются законодательством субъекта РФ.

МВД России, Минобороны РФ и ФСБ России по согласованию с другими ведомствами определяют порядок охраны и приема пищи подозреваемых и обвиняемых в помещениях временного пребывания.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания в зданиях судов, вступил в силу в субботу.

Документом устанавливается, что судебный департамент при Верховном суде РФ устанавливает норму площади на одного человека и требования к оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию в зданиях судов общей юрисдикции при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. А в зданиях судебных участков мировых судей норма площади и требования определяются законодательством субъекта РФ.

Также, согласно закону, на МВД России по согласованию с ФСИН РФ, Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ возлагаются полномочия по определению порядка охраны подозреваемых и обвиняемых в таких помещениях и определение порядка приема пищи подозреваемыми и обвиняемыми.

Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых в помещениях временного пребывания под охраной воинских частей или военной полиции ВС РФ, в том числе порядок приема пищи и организации оказания им медпомощи, определяется Минобороны РФ по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.