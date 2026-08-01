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Крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию, заявил Маск - РИА Новости, 01.08.2026
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11:41 01.08.2026 (обновлено: 15:43 01.08.2026)
Крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию, заявил Маск

Маск: в 21 стране ЕС смертность превышает рождаемость, они движутся к вымиранию

© AP Photo / Mark LennihanИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск заявил, что крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию из-за низкого коэффициента рождаемости.
  • По статистике ООН, во Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и США с 1950-х годов наблюдается падение показателей рождаемости.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Американский предприниматель — миллиардер Илон Маск заявил, что крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию в связи с низким коэффициентом рождаемости.
"В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость. <...> Они давно движутся к вымиранию", — написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Так Маск прокомментировал опубликованную газетой Financial Times статистику ООН по коэффициенту рождаемости в крупнейших экономиках мира, в частности во Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и США, согласно которой с 1950-х годов в них наблюдается падение уровня рождаемости.
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