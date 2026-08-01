Крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию, заявил Маск

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Американский предприниматель — миллиардер Илон Маск заявил, что крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию в связи с низким коэффициентом рождаемости.

Так Маск прокомментировал опубликованную газетой Financial Times статистику ООН по коэффициенту рождаемости в крупнейших экономиках мира, в частности во Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и США, согласно которой с 1950-х годов в них наблюдается падение уровня рождаемости.