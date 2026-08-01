Самсонова и Новиков победили в индивидуальной велогонке на Спартакиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анастасия Самсонова победила в женской индивидуальной велогонке на Спартакиаде народов России, преодолев дистанцию 25 км за 36 минут 25,9 секунды.
- Савва Новиков занял первое место в мужской велогонке с результатом 31 минута 35,8 секунды.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Велогонщица Анастасия Самсонова одержала победу в женской индивидуальной гонке с раздельным стартом на время на Спартакиаде народов России среди сильнейших спортсменов в Уфе, Савва Новиков стал первым в мужской гонке.
Самсонова преодолела дистанцию 25 км за 36 минут 25,9 секунды. Второй стала Тамара Дронова (36.27,7), третьей - Дарья Фомина (36.42,3).
Новиков первенствовал с результатом 31 минута 35,8 секунды. Вторым стал Кирилл Миллер (31.46,9), третьим - Виктор Бугаенко (32.14,8).
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщал, что Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года станет главным национальным отбором к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, в ее программу войдут 43 вида спорта, а соревнования примут семь регионов России. Церемония открытия турнира состоится 8 августа в Свердловской области, в Уфе на 30 сентября запланирована церемония закрытия Спартакиады. Всего будет разыграно 362 комплекта наград. Победители получат по 500 тысяч рублей за первое место, по 300 тысяч - за второе, по 200 тысяч - за третье.