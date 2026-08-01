Ульянов призвал США вернуться к переговорам с Ираном

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США необходимо прекратить военные удары против Ирана и вернуться за стол переговоров, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.