Ульянов призвал США вернуться к переговорам с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ульянов считает, что США необходимо прекратить военные удары против Ирана.
- Он также призвал Вашингтон и Тегеран вернуться за стол переговоров.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США необходимо прекратить военные удары против Ирана и вернуться за стол переговоров, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне признал, что Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США.
"Настало время прекратить военные удары и вернуться за стол переговоров. Необходимо извлечь уроки из недавних стратегических ошибок", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя слова Трампа о силе Ирана.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.