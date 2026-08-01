Рейтинг@Mail.ru
Ульянов призвал США вернуться к переговорам с Ираном - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 01.08.2026 (обновлено: 14:03 01.08.2026)
Ульянов призвал США вернуться к переговорам с Ираном

Ульянов призвал США прекратить удары по Ирану и вернуться за стол переговоров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов считает, что США необходимо прекратить военные удары против Ирана.
  • Он также призвал Вашингтон и Тегеран вернуться за стол переговоров.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США необходимо прекратить военные удары против Ирана и вернуться за стол переговоров, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне признал, что Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США.
Морские пехотинцы во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
План отчаяния. Война Трампа вышла из-под контроля
Вчера, 08:00
"Настало время прекратить военные удары и вернуться за стол переговоров. Необходимо извлечь уроки из недавних стратегических ошибок", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя слова Трампа о силе Ирана.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Трамп затруднился назвать сроки окончания операции против Ирана
Вчера, 00:35
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампМихаил Ульянов (дипломат)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала