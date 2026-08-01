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Турагент объяснила, почему туристы в Турции все чаще отказываются от отелей - РИА Новости, 01.08.2026
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Туризм
 
04:30 01.08.2026
Турагент объяснила, почему туристы в Турции все чаще отказываются от отелей

Турагент Кашыр: туристы в Турции отказываются от отелей из-за роста цены отдыха

© Getty Images / John Elk IIIПляж в Аланье
Пляж в Аланье - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Getty Images / John Elk III
Пляж в Аланье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во втором квартале 2026 года доходы туризма Турции снизились на 2,6% в годовом выражении, а число иностранных посетителей сократилось на 5,1%.
  • Повышение расходов на проживание, транспорт и отдых заставляет туристов искать более экономичные варианты, такие как апартаменты и дома.
  • 60,3% проживающих за рубежом граждан Турции приехали в страну для посещения родственников и друзей, что отражает растущий спрос на более комфортные и экономичные форматы отдыха.
АНКАРА, 1 авг - РИА Новости. Рост стоимости отдыха в Турции меняет предпочтения туристов, все больше путешественников выбирают размещение в апартаментах и домах вместо традиционных отелей, сообщила РИА Новости представитель туриндустрии Дениз Кашыр, комментируя опубликованные данные Института статистики Турции (TÜİK).
В пятницу TÜİK сообщил, что во втором квартале 2026 года доходы туризма Турции снизились на 2,6% в годовом выражении, а число иностранных посетителей сократилось на 5,1%.
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"Повышение расходов на проживание, транспорт и отдых заставляет туристов искать более экономичные варианты. Спрос на отдых не исчезает, он лишь меняет формат: все больше людей предпочитают апартаменты и дома, которые позволяют сократить расходы и чувствовать себя как дома", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, опубликованные TÜİK данные свидетельствуют не столько о снижении спроса на отдых в Турции, сколько об изменении модели потребления туристических услуг.
Кашыр отметила, что рост цен на гостиницы и сопутствующие услуги побуждает часть туристов останавливаться у родственников и друзей либо выбирать альтернативные варианты размещения.
Она также обратила внимание, что данные TÜİK подтверждают эту тенденцию: во втором квартале 60,3% проживающих за рубежом граждан Турции приехали в страну для посещения родственников и друзей, что отражает растущий спрос на более комфортные и экономичные форматы отдыха.
Туристический поток из России в Турцию в первом полугодии 2026 года вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,6 миллиона визитов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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