ЦАХАЛ заявила о ликвидации нескольких бойцов "Хезболлы" в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала нескольких бойцов ливанского движения «Хезболлах» на юге Ливана.
- Один военнослужащий ЦАХАЛ получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала нескольких бойцов ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили нескольких (бойцов - ред.) "Хезболлах" в районе хребта Али-эт-Тахер в зоне безопасности, где военные выполняли задачи. После обнаружения военные нанесли удар по (бойцам - ред.) и уничтожили их с целью устранения угрозы", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Как отмечается, при этом ранения средней степени тяжести получил один военнослужащий ЦАХАЛ, который затем был госпитализирован.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.