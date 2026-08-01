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В Улан-Удэ столкнулись два трамвая, пострадали десять человек - РИА Новости, 01.08.2026
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14:54 01.08.2026 (обновлено: 15:40 01.08.2026)
В Улан-Удэ столкнулись два трамвая, пострадали десять человек

В Улан-Удэ 10 человек, среди них 2 детей, пострадали при столкновении 2 трамваев

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ произошло столкновение двух трамваев из-за технического сбоя.
  • В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе двое детей.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Десять человек, в том числе 2 детей, пострадали при столкновении трамваев из-за технического сбоя в Улан-Удэ, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, во время следования по маршруту два трамвая столкнулись на перекрёстке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ. Предварительно, причина ДТП - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.
© Фото : Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ/MAXПоследствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ
Последствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ/MAX
Последствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ
"На месте работают медицинские работники. Осматриваются водитель и девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Движение общественного транспорта и автомобилей на перекрёстке временно ограничено.
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