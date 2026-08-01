В Улан-Удэ столкнулись два трамвая, пострадали десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Улан-Удэ произошло столкновение двух трамваев из-за технического сбоя.
- В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе двое детей.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Десять человек, в том числе 2 детей, пострадали при столкновении трамваев из-за технического сбоя в Улан-Удэ, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, во время следования по маршруту два трамвая столкнулись на перекрёстке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ. Предварительно, причина ДТП - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.
© Фото : Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ/MAXПоследствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ
Последствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ
"На месте работают медицинские работники. Осматриваются водитель и девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Движение общественного транспорта и автомобилей на перекрёстке временно ограничено.