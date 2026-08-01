В ГД назвали ситуации, в которых взрослым нужно свидетельство о рождении

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"Свидетельство о рождении может понадобиться при оформлении наследства. Если нотариусу нужно подтвердить родственные связи или человек менял фамилию, одного паспорта бывает недостаточно. Аналогичная ситуация — при оформлении пенсии, когда требуется подтвердить сведения о родителях или устранить расхождения в документах", - рассказал Чернышов Life.ru.