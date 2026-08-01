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В ГД назвали ситуации, в которых взрослым нужно свидетельство о рождении - РИА Новости, 01.08.2026
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17:35 01.08.2026
В ГД назвали ситуации, в которых взрослым нужно свидетельство о рождении

Вице-спикер ГД Чернышов: свидетельство о рождении нужно при оформлении пенсий

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСвидетельство о рождении
Свидетельство о рождении - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Свидетельство о рождении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свидетельство о рождении может потребоваться взрослым при оформлении наследства и пенсий.
  • Нотариусу может понадобиться подтверждение родственных связей или устранение расхождений в документах, например, если человек менял фамилию.
  • Свидетельство о рождении также требуется при оформлении гражданства, установлении или оспаривании отцовства, исправлении ошибок в записях органов ЗАГС и при получении повторных документов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Свидетельство о рождении может потребоваться взрослым при оформлении наследства и пенсий, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
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"Свидетельство о рождении может понадобиться при оформлении наследства. Если нотариусу нужно подтвердить родственные связи или человек менял фамилию, одного паспорта бывает недостаточно. Аналогичная ситуация — при оформлении пенсии, когда требуется подтвердить сведения о родителях или устранить расхождения в документах", - рассказал Чернышов Life.ru.

Согласно материалам издания, свидетельство о рождении требуется при оформлении гражданства, установлении или оспаривании отцовства, исправлении ошибок в записях органов ЗАГС и при получении повторных документов, когда нужно подтвердить родственные связи.
"Если вы меняли фамилию, имя или отчество, убедитесь, что все данные в свидетельстве совпадают с другими документами", - подчеркнул Чернышов.
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