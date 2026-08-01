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В Минздраве назвали основные признаки старения - РИА Новости, 01.08.2026
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03:48 01.08.2026
В Минздраве назвали основные признаки старения

Ткачева: основным признаком старения является снижение функций органов

© Shutterstock/FOTODOM / pics fiveПожилой мужчина
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / pics five
Пожилой мужчина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снижение функций органов и систем является одним из основных признаков старения.
  • К основным признакам старения также относятся замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Снижение функций органов, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения являются основными признаками старения, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Очевидные признаки старения - это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха", - сказала Ткачева.
Ранее Ткачева рассказала РИА Новости, что, согласно классификации ВОЗ, молодость заканчивается в 45 лет. При этом, по ее словам, вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и могут продлить жизнь.
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ОбществоРоссияОльга ТкачеваРоссийская академия наукВОЗ
 
 
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