Бойцы "Севера" не дают ВСУ запускать дроны в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты БПЛА группировки войск «Север» в Харьковской области пресекают работу украинских беспилотников, обнаруживая замаскированные позиции противника.
- За последний месяц военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 40 объектов, отвечающих за запуски вражеских дронов.
БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Север" в Харьковской области пресекают работу украинских беспилотников, обнаруживая замаскированные позиции противника по едва заметным признакам, рассказал РИА Новости оператор расчета БПЛА "Орлан-10" с позывным Моряк.
"Стараемся очень внимательно проводить доразведку цели. Внимательно изучаем тропинки, возможные антенны управления, ищем различный транспорт. От нас достаточно трудно спрятаться", — сказал Моряк.
Он уточнил, что поиск целей ведется круглосуточно. Как только признаки пункта управления подтверждаются, координаты немедленно передаются командованию. Только за последний месяц благодаря такой работе на данном направлении военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 40 объектов, отвечающих за запуски вражеских дронов, подчеркнул военный.