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Бойцы "Севера" не дают ВСУ запускать дроны в Харьковской области - РИА Новости, 01.08.2026
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07:33 01.08.2026
Бойцы "Севера" не дают ВСУ запускать дроны в Харьковской области

РИА Новости: бойцы "Севера" не дают ВСУ запускать дроны в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты БПЛА группировки войск «Север» в Харьковской области пресекают работу украинских беспилотников, обнаруживая замаскированные позиции противника.
  • За последний месяц военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 40 объектов, отвечающих за запуски вражеских дронов.
БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Север" в Харьковской области пресекают работу украинских беспилотников, обнаруживая замаскированные позиции противника по едва заметным признакам, рассказал РИА Новости оператор расчета БПЛА "Орлан-10" с позывным Моряк.
"Стараемся очень внимательно проводить доразведку цели. Внимательно изучаем тропинки, возможные антенны управления, ищем различный транспорт. От нас достаточно трудно спрятаться", — сказал Моряк.
Он уточнил, что поиск целей ведется круглосуточно. Как только признаки пункта управления подтверждаются, координаты немедленно передаются командованию. Только за последний месяц благодаря такой работе на данном направлении военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 40 объектов, отвечающих за запуски вражеских дронов, подчеркнул военный.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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