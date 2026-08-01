Бойцы "Севера" не дают ВСУ запускать дроны в Харьковской области

"Стараемся очень внимательно проводить доразведку цели. Внимательно изучаем тропинки, возможные антенны управления, ищем различный транспорт. От нас достаточно трудно спрятаться", — сказал Моряк.

Он уточнил, что поиск целей ведется круглосуточно. Как только признаки пункта управления подтверждаются, координаты немедленно передаются командованию. Только за последний месяц благодаря такой работе на данном направлении военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 40 объектов, отвечающих за запуски вражеских дронов, подчеркнул военный.