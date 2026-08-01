Двукратная чемпионка мира по дзюдо Речкалова победила на Спартакиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дарья Речкалова стала победительницей Спартакиады народов России в весовой категории свыше 78 кг среди женщин.
- Алана Алборова завоевала серебро, Мария Иванова и Дарья Владимирова — бронзу в этой категории.
- В других весовых категориях победили: Изнаур Сааев, Абдуллах Парчиев, Нурмагомед Джамалов, Дали Лилуашвили, Тамара Лишенко и Надежда Татарченко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Дзюдоистка Дарья Речкалова стала победительницей Спартакиады народов России, соревнования которой проходят в Магнитогорске.
Двукратная чемпионка мира победила в весовой категории свыше 78 кг. Серебро завоевала Алана Алборова, бронзу - Мария Иванова и Дарья Владимирова.
Результаты в других весовых категориях:
мужчины, до 60 кг: 1. Изнаур Сааев, 2. Артем Бабонец, 3. Дмитрий Котельников, Александр Плеханов;
мужчины, до 66 кг: 1. Абдуллах Парчиев, 2. Иван Цветков, 3. Ислам Бабатов, Анзор Гогов;
мужчины, до 73 кг: 1. Нурмагомед Джамалов, 2. Алан Хубиев, 3. Шамиль Зилфикаров, Магомед Маштаев;
женщины, до 63 кг: 1. Дали Лилуашвили, 2. Наталья Елкина, 3. Софья Истомина, Милена Хилова;
женщины, до 70 кг: 1. Тамара Лишенко, 2. Яна Полякова, 3. Дарья Антонова, Камила Бадурова;
женщины до 78 кг: 1. Надежда Татарченко, 2. Александра Бабинцева, 3. Анастасия Антонова, Ксения Задворнова.