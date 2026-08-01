Валуев назвал ОИ-2014 и ЧМ-2018 по футболу лучшими в истории

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что считает лучшими зимнюю Олимпиаду и чемпионат мира по футболу, которые прошли в России.

"Так точно, - ответил Валуев на вопрос, считает ли он Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу в России лучшими в истории. - Это признаю даже не я, а мировое сообщество. И в главном вопросе - вопросе безопасности - мы реально всех превзошли".