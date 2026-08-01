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Валуев назвал ОИ-2014 и ЧМ-2018 по футболу лучшими в истории - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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10:44 01.08.2026
Валуев назвал ОИ-2014 и ЧМ-2018 по футболу лучшими в истории

Валуев назвал Олимпиаду в Сочи и ЧМ-2018 по футболу в России лучшими в истории

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXXII Олимпийские зимние игры в Сочи
XXII Олимпийские зимние игры в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Валуев назвал лучшими зимнюю Олимпиаду и чемпионат мира по футболу, которые прошли в России.
  • По мнению Валуева, в вопросе безопасности Россия превзошла все другие страны.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что считает лучшими зимнюю Олимпиаду и чемпионат мира по футболу, которые прошли в России.
Олимпийские игры состоялись в Сочи в 2014 году. Чемпионат мира по футболу прошел в России в 2018-м.
"Так точно, - ответил Валуев на вопрос, считает ли он Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу в России лучшими в истории. - Это признаю даже не я, а мировое сообщество. И в главном вопросе - вопросе безопасности - мы реально всех превзошли".
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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29 июля, 18:16
 
СпортРоссияСочиНиколай ВалуевГосдума РФНиколай Валуев
 
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