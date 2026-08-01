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Правительство одобрило проект соглашения с КНДР о признании образования - РИА Новости, 01.08.2026
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01:37 01.08.2026
Правительство одобрило проект соглашения с КНДР о признании образования

РИА Новости: правительство одобрило проект соглашения с КНДР об образовании

© Пресс-служба губернатора Приморского края | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Пресс-служба губернатора Приморского края
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России одобрило проект соглашения с КНДР о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.
  • Проект соглашения был представлен Минобрнауки и предварительно проработан с корейской стороной.
  • Соглашение планируют заключить на пять лет с автоматическим продлением, пока одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие документа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения с КНДР о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, указано в документе кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Проект соглашения, согласованный с МИД России и другими органами власти, был представлен Минобрнауки и предварительно проработан с корейской стороной. Минобрнауки также поручено провести дальнейшие переговоры с КНДР и по достижении договоренности подписать документ от имени правительства России.
Как указано в проекте, стороны намерены принять соглашение в этой сфере, исходя из дружественных отношений между Россией и КНДР, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, и желая укреплять обмены и сотрудничество в сфере образования.
Положения этого соглашения будут применяться к образованию и квалификациям, которые подтверждены документами, полученными в образовательных организациях с государственной аккредитацией, а также к ученым степеням, присужденным в соответствии с законодательством каждой из сторон. Кроме того, действие документа будет распространяться также на образование, квалификации и ученые степени, полученные в России и КНДР до вступления в силу этого соглашения.
Согласно проекту, соглашение планируют заключить на пять лет, а в дальнейшем автоматически продлевать на последующие пятилетние периоды, пока одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие документа.
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